Nacho Cano habla de un complot por su amistad con Ayuso y ataca a Pedro Sánchez: "Si me encuentran muerto en una cuneta..."

Agentes del Policía Nacional han detenido este martes al productor musical Nacho Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical 'Malinche' en Madrid. Una vez puesto en libertad, el ex componente de Mecano e íntimo amigo de Isabel Díaz Ayuso ha convocado una rueda de prensa y ha arremetido contra la Policía y el Gobierno español: "El criminal no soy yo, es la policía. Si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido".

Acompañado por sus abogados y por los estudiantes mexicanos que participan en el musical Malinche, ha explicado que puso en marcha un programa de becas para 19 jóvenes que vinieron a España a colaborar: "Queríamos que artistas con talento y en situaciones difíciles triunfaran. No estamos hablando de traer trabajadores a gente de aquí. Venís, os entrenáis y volvéis. En un momento dado, una persona participante, conflictiva según me dicen, se quiere volver a México. Se le pone un billete, no quiere, se le pone otro y otro, y amenaza con denunciar", ha desvelado.

Comienza entonces una investigación policial en la que 17 estudiantes fueron interrogados por presuntas irregularidades en su contratación. Afirman que la actuación de la policía fue dirigida y que ya han tomado medidas legales: "Anoche se pusieron 17 denuncias por el trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía. A ellos es a los que hay que investigar".

Amigo de Díaz Ayuso

Cano afirma que "en ningún momento, de los 177 trabajadores que hay en Malinche, con 500.000 euros en nóminas, se ha echado a nadie, al revés, se ha ampliado lo máximo" y habla de un complot por su conocida amistad con Isabel Díaz Ayuso: "Nosotros no somos criminales, es la policía. Vamos a ir contra ellos. Le digo al público que si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido. La policía actúa con tanta impunidad, con la única razón de que apoyo a Ayuso. Yo no he hecho algo malo, aquí no hay nada que ocultar, es todo absolutamente transparente". Y añade: "Me dijo mi abogado que tenía que ir a declarar a la Comisaría. Yo pensaba que iba a otra cosa, en ningún caso a que me hicieran la foto y me tomen las huellas para salir en El País y en la SER. Hay mucha gente intentando hacerme daño".

Ha asegurado, además, que su detención ha sido el final de una operación orquestada para destruir su imagen pública que comenzó hace algunas semanas: "Antes de las elecciones, hubo una irrupción en mis oficinas. Vino la policía, rompió la cerradura y se marchó. Lo denuncié y me dijeron que todas las cámaras del perímetro estaban apagadas. Cosa que era mentira".

Contra el gobierno de Pedro Sánchez

Cano no solo ha señalado a Marlaska por su amistad con Ayuso sino también por el último escándalo protagonizado por la mujer del presidente del Gobierno, investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias: "Mi opinión es que hay que desviar la atención de la investigación de la mujer de Pedro Sánchez y como yo soy amigo de Ayuso y no soy comunista, porque no soy idiota, porque he viajado mucho y he conocido muchos cubanos, venezolanos... pues van a por mí, porque esto es desmedido".

El compositor, tajante, añadía: "La policía ha actuado de forma dirigida, han ido a por mí para buscarme un marrón y sacarlo de contexto y eso es muy peligroso, estamos viviendo en un país que no es el que era".

Según han descrito, el programa incluye un periodo de prácticas, que no trabajo, que ha llevado a estos 17 estudiantes a actuar en diversas funciones de la obra. "No están trabajando, están haciendo prácticas. Y muchas de ellas son sobre el escenario", ha insistido, "en la ley están estipuladas las horas que pueden estar sobre él. No están contratados, están becados".

"No estoy midiendo las horas que la gente pone su talento para triunfar", ha aportado como argumento para justificar que estos jóvenes hubieran representado el musical como un miembro más del elenco, en distintas condiciones. "Tienen sus horas estipuladas, sus profesores pueden atestiguar si esto es explotación", ha defendido.