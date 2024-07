Detienen a Nacho Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical

El compositor y el que fuera integrante de Mecano Nacho Cano ha sido detenido este martes 9 de julio tras las denuncias de ciudadanos extranjeros ante la Policía Nacional que le señalan como presunto responsable de un delito contra el derecho de los inmigrantes y los trabajadores, según informa la cadena SER.

El arresto se ha producido esta mañana en el distrito Centro de la capital acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores y favorecimiento de la inmigración ilegal en la contratación de empleados para su espectáculo Malinche. Tras ser detenido y trasladado a la comisaría de Centro ha prestado declaración ante los agentes y ha quedado en libertad a la espera de ser citado por la autoridad judicial.

Su musical lleva en cartel desde septiembre de 2022. Entre los admiradores de su obra, su amiga Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la comunidad de Madrid, que siempre ha mostrado su apoyo incondicional al compositor. Tan estrecha es la relación de amistad entre ambos que la presidenta madrileña viajó a Ibiza hace unos meses para acompañar al artista en el estreno de Ibiza Hippie Heaven, en el Teatro Pereyra. Y años atrás, en el verano de 2021, pasaron unos días juntos en la isla balear, donde Nacho posee una casa.

La polémica del imperialismo

Su espectáculo Malinche no ha estado ajeno a la polémica. Tampoco, el alma mater de Mecano. En la promoción de la segunda temporada del montaje, Nacho declaró a El País: "Esta dictadura del pensamiento que vivimos se parece mucho a Franco". Una frase que levantó ampollas en las redes. Sobre su musical, llegó a admitir que blanquea el imperialismo porque trata de "sacar la parte buena de la historia". Y añadió: "Hay un montón de gente que se encarga de la mala". Sobre su relación con Ayuso, de quien dijo que es "la salvadora de España", el músico subrayó: "Ahora parece que tienes que pensar, hablar y actuar como una gente diga". Y remató: "En este momento, es la única persona que me da garantías". Los más críticos con él, el actor Carlos Bardem y el escritor y guionista Bob Pop. Carlos hablaba del revisionismo cuñadoayusista de Nacho Cano y Bob Pop: "Ahora solo quiero que Nacho Cano me explique el colonialismo".