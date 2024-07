La respuesta sin filtros de Nacho Cano a Susanna Griso: "¿Y las 11 horas de interrogatorio no se parece eso a Venezuela o a Cuba?"

Un calentón. Indignación, sobreactuación y enfado. Nacho Cano está sin filtros. En libertad con cargos tras su detención por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical 'Malinche', el compositor ha expresado su irritación por la actuación policial: "Si hay algo ilegal tendrá que ser el juez el que lo dictamine", ha sentenciado a Susanna Griso en Espejo Público.

El compositor y músico madrileño no ha puesto ni un solo filtro: "Han querido fabricar una noticia para despistar la atención". Y ha denunciado que su detención "forma parte de una estrategia", que ha recreado así: "Chicos, como no seáis de izquierdas y no llevéis nuestro discurso vamos a contra vosotros". En clara referencia a la teoría del complot que lanzó ayer por su amistad con Isabel Díaz Ayuso.

Su entrevista con Susanna Griso ha ido más allá al recordar los diez años que vivió en Miami y ha establecido una comparativa: "He visto esto en gente de Venezuela". Y ha dicho: "Quieren tener a la gente acojonada para hacer con ellos lo que quieran".

Susanna ha intervenido: "Me parece muy grave comparar esta situación de España con la de Cuba o Venezuela". Cano se ha revuelto sobre sí mismo: "¿Y las 11 horas de interrogatorio no se parece eso a Venezuela o a Cuba?"

"Tengo una abogado laboralista y de extranjería y es evidente que ha habido un ánimo de fabricar una notica", ha insistido. "Esto no me mola, voy a pelear. En la ultima etapa de mi carrera no voy a dejar que toreen", asegura. Susanna habla de sobreactuación, una opinión que corrobora el alma mater de Mecano. En la rueda de prensa que ofreció horas antes, Nacho recordó: "Hace dos semanas aparecen doce personas de la policía en la escuela de trabajo. No hacen falta doce policías a menos que tú quieras achantar, coaccionar", declaró.

En su comparecencia ante los medios, Cano recordó: "En algún momento del año pasado me llama Jimena Carraza de Casa de México y me dice que van a poner un programa de becas y que han decidido dar tres a 'Malinche'. Como teníamos previsto el estreno en México para el año que viene, ese programa de becas lo ampliamos a un número de 19 personas. Yo me desplazo a México, hacemos casting y se eligen a las personas. No estamos hablando de traer trabajadores que quiten el trabajo a la gente de aquí".