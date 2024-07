Nacho Cano, un empresario con estrella: 25 millones de discos, inmuebles y un dinner show en Ibiza

La estrecha amistad de Nacho Cano con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se tradujo en aquella significativa medalla del Arte y la Cultura que recibió en música madrileño después de la pandemia. Una amistad que ahora se ha reforzado mucho más tras la detención de Cano por contratar presuntamente a inmigrantes en situación irregular para su musical en Madrid, Malinche. "La destrucción personal con fines políticos es estalinismo", lanzó contundente la presidenta en favor de su amigo. Una vez puesto en libertad, el ex Mecano arremetía contra la Policía y el Gobierno: "El criminal no soy yo, es la policía. Si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido".

Nacho ha forjado una espectacular carrera artística con Mecano, que le llevó a convertirse en uno de los grupos más superventas, más queridos y aclamados de la música a lo largo de varias décadas. Seis álbumes y 25 millones de copias vendidas. Además de sus contratos con la Comunidad de Madrid (le vimos cantar en la Puerta del Sol en la primera Nochevieja de la pandemia y también se encargó de la fiesta de inauguración de los Teatros Canal de Madrid), el músico tiene la productora con la que ha llevado a escena Malinche.

En su patrimonio, su casa de Villatranquila, en Ibiza, donde por cierto invitó a Ayuso a pasar unos días de verano. La propiedad, un espectacular inmueble de cinco plantas con jardín y piscina, pertenece a una de sus empresas, Yogi Songs SL, según publica El Confidencial. Esta compañía, que mantiene un 33% de la sociedad de Mecano, movió un volumen de negocio de 530.000, con unos beneficios de 186.000. Nacho tiene además, Laika Records, dedicada a la producción musical; y Dalai Tacos SL, dedicada a la restauración, según el mencionado digital. Uno de sus más recientes proyectos es el lanzamiento del dinner show Ibiza Hippie Heaven en el teatro Pereira de la isla pitiusa.

La historia de amor de Nacho con Ibiza comenzó en 1982, en aquellos años de Ku y de Pachá. De su primera propiedad, pasó a finales de los 90 a comprarse una casa en el norte de la isla, en busca de más tranquilidad. Nacho lleva en Ibiza más de 40 años.

La pesadilla del alma mater de Mecano

La pesadilla comenzó tras su detención. Después de declarar voluntariamente ante la Policía Nacional, el productor musical era puesto en libertad sin cargos a la espera de ser llamado por el juez. El propio Cano lo relataba así, el día 9, en una rueda de prensa posterior: Acompañado por sus abogados y por los estudiantes mexicanos que participan en Malinche, ha explicado que puso en marcha un programa de becas para 19 jóvenes que vinieron a España a colaborar: "Queríamos que artistas con talento y en situaciones difíciles triunfaran. No estamos hablando de traer trabajadores a gente de aquí. Venís, os entrenáis y volvéis. En un momento dado, una persona participante, conflictiva según me dicen, se quiere volver a México. Se le pone un billete, no quiere, se le pone otro y otro, y amenaza con denunciar", ha desvelado.

Comienza entonces una investigación policial en la que 17 estudiantes fueron interrogados por presuntas irregularidades en su contratación. Afirmaron que la actuación de la policía fue dirigida y que ya han tomado medidas legales: "Anoche se pusieron 17 denuncias por el trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador de la Policía. El criminal no soy yo, el criminal es la Policía. A ellos es a los que hay que investigar".

"Injustificado ataque"

Ante estas palabras, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario en las escalas de mando de la Policía Nacional, ha denunciado el "injustificado ataque" contra el jefe de la Comisaría de Centro de Madrid, en relación a las actuaciones realizadas en el marco de la investigación al productor musical Nacho Cano.