Habla la mujer que denunció a Nacho Cano: "Todo fue una mentira, nos trajeron de forma irregular"

Se llama Leslie y es una de las estudiantes becadas para formarse en el musical de Nacho Cano, Malinche. Fue, además, la que interpuso la demanda contra el compositor y director musical por las condiciones en las que tanto ella como sus compañeros vinieron a España: "Nos trajeron en condiciones ilegales. Entramos como turistas con intención de quedarnos entre 10 y 12 meses", ha asegurado este miércoles, un día después de la detención y rueda de prensa del ex componente de Mecano.

La joven ha asegurado en TardeAR haber sufrido discriminación y vivido en condiciones deplorables en Madrid: "Teníamos un refrigerador para 18 personas. La estancia ha sido muy complicada". Desmiente la versión de Nacho Cano, que aseguró que era una persona muy conflictiva a la que 'invitaron' a regresar a su país tras varios enfrentamientos: "Eso no es cierto, me sacaron por problemas personales con uno de los responsables, no por conflictiva". Y añade: "Era la oportunidad de mi vida, vine con la camiseta bien puesta y la expectativa muy alta, con muchas ganas de trabajar y de formarme, pero todo fue una mentira".

"La policía es el criminal"

Las palabras de Leslie llegan justo un día después de la detención de Nacho Cano. Apenas dos horas después de su puesta en libertad, convocó una multitudinaria rueda de prensa en el IFEMA de Madrid para defenderse. Acompañado por sus dos abogados y los 16 estudiantes becados de su espectáculo, aseguró: "El criminal no soy yo, es la policía. Si me encuentran muerto en una cuneta, ya saben quién ha sido".

Afirma que el programa de formación becado contaba con el apoyo de la Casa de México en Madrid y que "todo es transparente". De hecho, los estudiantes presentes aseguraron que se sentían muy bien tratados y que todo era falso. Es más, todos ellos han interpuesto demandas (17) contra la policía que los interrogó tras la denuncia de Leslie: "Fue un trato absolutamente inadecuado, ilegal, irresponsable, coactivo y achantador por parte de la Policía", afirmó. "La policía ha actuado de forma dirigida, han ido a por mí para buscarme un marrón y sacarlo de contexto y eso es muy peligroso, estamos viviendo en un país que no es el que era".

El artista habló de un complot en su contra y aseguró tajante: "Mi opinión es que hay que desviar la atención de la investigación de la mujer de Pedro Sánchez y como yo soy amigo de Ayuso y no soy comunista, porque no soy idiota, porque he viajado mucho y he conocido muchos cubanos, venezolanos... pues van a por mí, porque esto es desmedido".