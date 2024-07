La bailarina 'díscola' de Nacho Cano tira de la manta: "Lo vi en una situación comprometida y me echaron de mala manera"

Se llama Lesly Orellana y es la bailarina mexicana que ha denunciado a Nacho Cano por un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal. La han llamado conflictiva y mentirosa, pero ella lo desmiente. Este jueves ha dado un paso más y ha desvelado cuál fue el verdadero motivo de su despido: "Vi a Nacho Cano en una discoteca en una situación comprometida y su asistente me echó de mala manera".

Lo ha contado en TardeAR: "Se trata de una escena que pertenece a la intimidad de Nacho y no voy a hablar de ello pero es un secreto a voces. Había más gente delante pero yo era la nueva. Al día siguiente me dijeron que tenía que marcharme a México, que me echaban por falta de compañerismo. Les pedí que me dejaran llamar a mi mamá y me dijeron 'No, coge tus cosas y vete al aeropuerto'. Me dejaron en la calle. Dormí dos noches en el suelo de una discoteca. Puse la denuncia por instinto de supervivencia". Leslie admite que le pagaban el billete de vuelta a México pero no quiso regresar a su país: "Yo había dejado mi trabajo allí por esta oportunidad y quería quedarme".

La bailarina ha querido aclarar que jamás ha hablado de acoso sexual por parte de Nacho Cano: "Yo no puse denuncia por acoso sexual, nos conocimos en la embajada y me dijo que le gustaba mi maquillaje y mi peinado. Lo hizo delante de su asistente y otros compañeros que se mostraron celosos, pero el trato de Nacho hacia mí fue correcto".

Sobre las condiciones de su beca, ha detallado: "En México trabajaba como bailarina profesional pero me dicen que a España vengo como becaria y que no dijera nada si me preguntaban en inmigración, porque nos trajeron en calidad de turistas para quedarnos un año. Nunca hicieron una reunión con todos nosotros para darnos información ni nada, tampoco hubo papeles de estudiante ni contrato de trabajo". Y ha añadido: "Nos daban 300 euros al mes y ensayábamos de lunes a sábado, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Nos llevaban a una parroquia para enseñarnos las canciones del musical y nos decían que eran las clases de la beca".