Las cinco playas imprescindibles que ver en Santa Cruz de Tenerife

No son pocos los que para huir del calor deciden poner rumbo a la costa y buscar playas en las que poder hacer un poco de todo. Entre todas las opciones que hay en España una de las más populares son las Islas Canarias conocidas por su "eterna primavera". Si concretamente has escogido la isla de Santa Cruz de Tenerife -compuesta por Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro- no puedes perderte este listado de los lugares únicos que destacan por la calidad paradisíaca de sus aguas y por sus múltiples servicios y zonas de recreo infantil.

Playa de Ávalos - La Gomera

Una de las playas menos transitadas de todas debido a su ubicación un tanto reservada. Sin embargo, sus oscuras arenas de grava y sus aguas cristalinas ponen la escena perfecta para un día de desconexión. Esta pequeña cala situada en una bahía está a protegida a sus espaldas por un palmeral.

Al estar tan retirada no cuenta con muchos servicios, por lo que si la intención es pasar todo el día allí se debe ir preparado con comida y agua suficiente. Su oleaje es moderado y el camino a pie no es muy complicado desde San Sebastián de La Gomera. También se puede acceder a ella en coche o en autobús, pero no hay una zona destinada al aparcamiento.

La ubicación exacta y cómo llegar a esta cala alejada de todas las miradas.

Playa de Troya - Costa Adeje

Un remanso de paz perfecto para pasar un día en familia o con amigos. Cuenta con una variedad de servicios al estar tan próxima a un núcleo urbano. Su oleaje es muy calmado y tiene zonas tanto de cantos rodados como de arenas oscuras y gruesas. Durante años se ha convertido por las noches en el lugar perfecto para aquellos que convierten la noche en día en los muchos chiringuitos que hay cerca del paseo marítimo.

Playa de Troya /Foto: Ayuntamiento de Adeje

Además, tiene una gran cantidad de servicios y está adaptada para personas con movilidad reducida.

La ubicación exacta y cómo llegar a esta playa de dos caras.

Playa de Los Cristianos - Arona

Su orientación la ha llevado a convertirse en la playa de la luz perfecta para los amantes del sol y de la arena. Se encuentra en la bahía del complejo que lleva el mismo nombre. Una zona donde el puerto, los barcos pesqueros y los yates han pasado a formar parte de esta paisaje. Aquí se puede alquilar una embarcación para hacer avistamiento de ballenas, actividad muy popular entre familias, o reservar una tumbona y sombrilla para disfrutar simplemente del buen tiempo.

Playa de Los Cristianos /Foto: iStock

Otro de sus mayores reclamos es que en este puerto se hacen excursiones a otras islas, por lo que sería el lugar perfecto para aquellos que les gusta cambiar.

La ubicación exacta y cómo llegar a una de las playas más luminosas de la isla.

Playa Jardín - Puerto de la Cruz

No hay lugar a dudas que esta playa artificial es uno de los puntos más populares del Puerto de Santa Cruz. Fue diseñada en los años noventa por el artista canario César Manrique para asegurar el descanso del turista. Está compuesta por tres tramos que se diferencian como Playa del Castillo, Playa del Charcón y Playa de Punta Brava. Además, tiene en sus extremos rompeolas para controlar que el oleaje sea moderado, pero dispone de sitios específicos para los amantes del surf.

Playa Jardín /Foto: iStock

Sus arenas oscuras y gruesas casan a la perfección con estas aguas que invitan al baño. Dispone de todos los servicios, está adaptada para personas con dificultad motora y hay una zona ajardinada con plantas autóctonas en la que los niños pueden jugar. También se puede disfrutar de la música porque se celebran varias actuaciones musicales.

La ubicación exacta y cómo llegar a una de las playas de los jardines.

Playa de Arenas Blancas - El Hierro

Pasando a una playa menos transitada por los bañistas se encuentra esta pequeña joya de la isla de El Hierro. Cuenta con un color blanquecino como ninguna debido a sus muchas conchas. Su mar tiene un oleaje bastante intenso perfecto para un día de surf o si lo prefieres puedes hacer una de las muchas rutas disponibles en un paisaje virgen.

No cuenta con la mayoría de servicios, pero que eso no te quite las ganas de pasar un día apartado de todo y todos. Su acceso se puede hacer a pie o en coche, aunque no dispone de una zona específica para aparcar.