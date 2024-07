Las cinco playas imprescindibles que ver en Granada

Este rincón de la costa andaluza ha adquirido una notable fama y cada vez son más los turistas que se dirigen a sus playas para disfrutar de lo que ahora se conoce como el trópico granadino. Sus aguas cristalinas y sus muchos tipos de arenales hacen que sea un lugar ideal para pasar los días de vacaciones.

Si aún no tienes claro tu destino para las vacaciones ve preparando el coche que este listado de cinco de las mejores playas, en las que se encuentran algunas con el distintivo de Bandera Azul, te va a dar muchas ganas de salir directo a este lugar en el que no solo destaca por sus conocidos pinchos.

Playa la Rijana

La primera de la lista es una de las playas más tranquilas de la zona. Situada en la zona de Gualchos se esconde esta pequeña calita en el que su agradable baño te hará no querer salir. En este lugar también se practican varios deportes acuáticos como el snorkel, kayak o pádel surf. El acceso a esta cala es bastante complicado por lo que no es recomendable para niños o personas con movilidad reducida. Otra de sus características es la profundidad de sus aguas, pues pasa de no cubrir a no ver el fondo, lo que es perfecto si quieres ver peces de todos los tipos.

La playa Rijana

Sin embargo, sus servicios no son nulos, ya que este año están instalando una caseta para colocar un restaurante. Hay zona de aparcamiento relativamente cerca de la bajada a la cala. Para llegar tienes aquí los detalles de su ubicación exacta.

Playa el Ruso

Se encuentra a unos siete kilómetros de Albuñol, pero para aquellos que no tengan pereza en coger el coche este lugar es perfecto para disfrutar de la tranquilidad de la apartada cala. El camino desde el aparcamiento hasta el agua es complicado e implica tener que atravesar juncos y aloe vera. Una vez se llega a esta cala los bañistas encuentran un oasis de tranquilidad. No cuenta con los servicios principales de la mayoría de playas de la zona, por lo que es aconsejable llevar agua en buena cantidad.

Playa Calahonda

En el término municipal de Motril se encuentra esta playa de arena gruesa y de grava. Muy cerca del núcleo urbano tiene todos los beneficios de las grandes playas sin la preocupación de pisar la toalla del "vecino". Este cuidado por las necesidades de los bañistas y mantener la naturaleza y la calidad del agua ha hecho que Calahonda consiga el distintivo de Bandera Azul.

La playa de Calahonda /Foto: iStock

Se debe tener cuidado en el baño, ya que sin darte cuenta puedes adéntrate en zonas del baño en las que no se ve el fondo.

Playa de Calaiza

La playa de Calaiza es uno de los lugares más prometedores de Granada, y no solo porque en el se pueden disfrutar de algunas de las mejores tapas. Se encuentra en Almuñécar, en el Paraje Natural de Maro-Cerro Gordo. Se debe atravesar un bosque para su acceso o bien hacerlo en barco, pero una vez allí no te querrás marchar. Es el lugar perfecto para los amantes de la tranquilidad que disfruten de aguas muy profundas, perfectas para practicar paddle surf o el snorkel.

Playa la Herradura

Se trata de uno de los pequeños paraísos del sur de Europa en Almuñécar. Está situado en un puerto natural, por lo que siempre ha gozado de gran actividad. Ahora, cuando ha vuelto a recibir el galardón de Bandera Azul por la gran calidad de su baño y sus instalaciones su popularidad ha crecido mucho. En este rincón se pueden hacer planes de todo tipo y no solo para pasar un día en la playa. Cuenta con actividades como el bautismo de buceo o cursos para los que ya tienen más experiencia. También se puede alquilar yates o hacer tures culturales cerca a esta pequeña localidad.