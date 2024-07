Errejón zanja que la reducción de jornada a 37,5 horas "va a ser ley": "Las leyes no las hace la patronal, las hace el Congreso"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha asegurado que la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario "va a ser ley" con o sin un acuerdo con la patronal, al no disponer de "derecho de veto" en la mesa del diálogo social.

Eso sí, el portavoz ha indicado que sería preferible que esa reducción de jornada desembarcara en el Congreso con un acuerdo del diálogo social en el que estuviera la patronal, que de momento se muestra reacia a la medida, por lo que ha animado a que haga alguna propuesta al respecto.

"La reducción de la jornada laboral sin reducción de salario es un mandato democrático que ganó en las urnas, es un mandato de este gobierno y por tanto va a ser ley. La gente va a tener más tiempo de vida sin perder sueldo por ello", ha remarcado Íñigo Errejón en declaraciones a los medios en el Congreso.

En referencia a las organizaciones empresariales, Errejón ha señalado que los mismos que ahora dicen que no se puede acometer esa reducción de jornada, son los mismos que no veían posible dejar la jornada laboral en ocho horas y subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). "Es la gente para la cual todo es imposible", ha apostillado.

"En un sistema democrático las leyes no las hace la patronal, las hace el Congreso de los Diputados. Y a nosotras y a nosotros nos han votado para reducir la jornada laboral sin reducción de salario y, por tanto, para liberar tiempo de vida. Y eso va a ser ley", ha enfatizado, alegando que "cuando no hay diálogo social lo que hay son mayorías parlamentarias", más si cabe con un PSOE que "está comprometido" con la iniciativa.

No obstante, el portavoz ha instado a "todo el mundo" a bajar el tono y los "aspavientos", puesto que el asunto de reducir la jornada "no es una pelea" ni "una guerra contra las organizaciones empresariales", sino un "mandato popular" del Ejecutivo. "Vamos a intentar hasta el final hacerlo con diálogo social, pero diálogo social no es derecho de veto", ha zanjado.