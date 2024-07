La hostelera de León que pintó flechas para desviar el Camino de Santiago hacia su negocio: desvío de 3 kms de la ruta oficial

Si algo caracteriza al Camino de Santiago es que no tiene pérdida. Esto porque tiene una señalización visible por varios puntos que indica por dónde se llega a la Catedral de Santiago. Sin embargo, el oportunismo de algunos podría cambiar, y desviar, los planes de aquellos peregrinos que se suman a esta experiencia tan famosa de España.

Dentro de los oportunistas, aparece la historia de una hostelera de León que decidió pintar nuevas flechas en la ruta para que los peregrinos que transitan por la localidad de Valtuille de Arriba se dirijan a su albergue. Hablamos de un desvío que alarga el camino 3 kilómetros y que ha sido modificado con flechas que no coinciden ni en tamaño ni en forma respecto a las oficiales.

Al hacerse conocida esta historia, el Equipo de Investigación de la Sexta se acercó hasta esta localidad de León. El pueblo en cuestión ha sido paso de peregrinos, pero actualmente no es parte de la ruta oficial. Una decisón que ha enfurecido a sus vecinos y lo que ha dado pie a que algunos justifiquen que se coloquen señalizaciones no oficiales. "Toda la vida el Camino fue por aquí", señaló un vecino, y otro defendió que es mejor pasar por el pueblo ya que así "no se van por el sol", que es mucho más cómodo y que "el fin es la protección, si tienen sed pueden beber agua, por el otro lado no hay fuentes".

Si seguimos las flechas, nos conducen hasta un albergue.



"Sí, las he pintado yo. Primero para evitar la peligrosidad y, segundo, pues ya que tenemos el albergue que tuvieran alguna opción", explica la propietaria.



La vecina intenta parar la grabación.#EquipoCaminodeSantiago pic.twitter.com/cu6koZvFX7 — Equipo de Investigación (@EqInvestigacion) June 28, 2024

Al llegar a la hostelera, el medio le preguntó si fue ella la autora de esta modificación del camino y el porqué de su estrategia, a lo que la mujer respondió: "Yo las he pintado, primero, para evitar la peligrosidad, y, segundo, ya que nosotros hemos abierto un albergue, que los peregrinos tuvieran la opción de quedarse".

Al escuchar la confesión de la propietaria del albergue al medio, una vecina le preguntó: "¿Puedes borrar eso?" Y añadió, "te estás metiendo en un compromiso". La autora del delito aseguró que no lo hizo por "intereses económicos". Aun así, podría enfrentarse a multas de unos 1.000 euros por manipular las flechas.

Primer Itinerario Cultural Europeo

El Camino de Santiago ha renovado su certificación como Primer Itinerario Cultural Europeo, una denominación que otorga la Federación Europea del Camino de Santiago y que este defiende desde hace "más de 30 años".

Esta federación, organismo que integra a administraciones públicas de 10 países, ha sido la encargada de comunicar a la Xunta la renovación de esta distinción.

Un reconocimiento que han revalidado después de un "riguroso proceso" de evaluación y que "pone en valor" la cooperación en materia de investigación y desarrollo, el intercambio de conocimientos en diferentes disciplinas y la promoción de los "valores europeos" de convivencia.

Además, dentro de los criterios que se han tenido en cuenta en el proceso de evaluación está "fomentar" el turismo local, el desarollo sostenible y el "respeto" a las identidades locales y regionales.