Adiós al mosquito nocturno de la habitación que no deja dormir: del truco de la manzanilla a la bolsa con agua

Con el calor llegan los mosquitos. Estos compañeros del verano que, para alegría de algunos y desgracia de otros, conviven en nuestras casas y aparecen en la noche, justo al momento que estamos descansando. Lo que se convierte en una verdadera pesadilla. Por esta razón, damos algunos trucos para poder cazarlos y retomar el sueño.

El zumbido del mosquito por la noche probablemente sea una de las mayores incomodidades que podemos sentir en nuestras propias casas durante el vernao. A eso, se suma el alto riesgo de levantarnos llenos de picaduras por causa del insecto. En esos momentos de descanso, cazarlo puede resultar una verdadera odisea.

Sin embargo, existen trucos con los que será mucho más fácil capturar a ese incómodo insecto y que han sido revelados por la web Dormitorum:

Trampa antimosquitos casera de agua y azúcar

Con una simple botella de plástico y un poco de agua con azúcar puedes crear tu trampa casera para mosquitos. Simplemente debes cortar la botella por la mitad, llenar la base con una mezcla de agua templada y azúcar y, por último, colocar la parte superior de la botella encima con la boquilla hacia abajo, similar a un embudo. Esta trampa funciona porque los mosquitos se sienten atraídos por lo dulce, al tener la mezcla con agua y azúcar hace que los mosquitos entren por el embudo pero que después no puedan salir.

Luces fuera

La luz atrae a los mosquitos por lo que debes de tener las luces apagadas si quieres dormir con las ventanas abiertas, así evitas que entren muchos mosquitos en la habitación.

Limón y clavos

Colocando medio limón pinchado con varios clavos en el marco de la ventana puede evitar que te piquen mosquitos mientras estás durmiendo. Este remedio casero sirve como barrera que impide la entrada de mosquitos por la ventana. Si tu ventana tiene una dimensión muy grande puedes colocar dos limones para aumentar la efectividad. Además, el olor a limón es refrescante y seguro que en las noches de verano lo agradeces.

Dientes de ajo

Se puede repeler mosquitos cortando varios dientes de ajo y poniéndolos en un bol con agua durante un tiempo, posteriormente se puede usar para repeler los mosquitos, aunque es uno de los remedios que las personas evitan por el mal olor, solamente se recurre a él en los casos más desesperados.

Vinagre: El remedio casero para todo

Al igual que pasa con los dientes de ajo no suele ser un remedio que se use demasiado debido al mal olor que deja. Ya hemos comentado en otros post los beneficios del vinagre para eliminar manchas o humedad en el colchón, pues también sirve para dormir sin mosquitos. En este caso se debe colocar un recipiente con un poco de vinagre en la ventana para que no entren los mosquitos.

Comida anti mosquitos

Hay algunos alimentos que, al comerlos, se consigue que la piel desprenda un aroma poco agradable para estos molestos bichos y que solo son capaces de percibir los mosquitos. Este tipo de alimentos suelen ser aquellos que contienen vitamina B, como por ejemplo los garbanzos, las lentejas, o incluso las almendras. También puedes injerir algunos alimentos altos en cinc, como carnes, soja o cereales, pues los mosquitos suelen picar a las personas con bajos niveles de cinc en sangre.

Manzanilla

La manzanilla, a parte de ser una bebida que te ayudará a dormir mejor, es también un remedio casero contra mosquitos. Infusiona algunas flores de manzanilla en agua hirviendo y, cuando se enfríe, échalo en un pulverizador. Puedes echarte esta mezcla por el cuerpo antes de dormir para evitar que los mosquitos te piquen. Ten cuidado con el tipo de manzanilla que utilizas. En los supermercados se pueden encontrar multitud de variantes de manzanilla con otros sabores, como miel o anís. Utiliza la versión más natural y, si es posible, la propia flor de manzanilla.

Bolsas con agua

Otro truco casero que se ha ido pasando de boca en boca a lo largo del tiempo es utilizar bolsas llenas de agua para ahuyentar a los mosquitos. Simplemente se deben colocar unas bolsas transparentes con agua encima o cerca de las ventanas para evitar que los mosquitos entren en la habitación.