¿Me puede pedir el anfitrión de Airbnb parte de la reserva en efectivo? Estos son los únicos casos

La llegada del verano es el momento perfecto para que muchos decidan hacer las maletas y descubrir nuevos lugares. Ya se haya decidido por la playa o una ciudad turística, las opciones de alojamiento más frecuentes suelen ser los famosos Airbnb en la que miles de particulares buscan una casa temporal asequible. Sin embargo, en la búsqueda del mejor precio pueden surgir algunos anfitriones que ofrecen descuentos espectaculares si se hace el pago en efectivo o fuera de la propia plataforma. Esto, salvo en contadas ocasiones, puede tratarse de un fraude.

Tal y como dicen en su página web oficial, Airbnb "siempre cobra el importe total de la reserva" de cualquiera de las habitaciones o pisos que se promocionan en su portal. Sin embargo, hay ocasiones en las que un anfitrión puede "cobrar ciertos impuestos y comisiones directamente a los huéspedes" dependiendo del caso, pero todos los pagos se realizarán con Airbnb como mediador.

Esto no quiere decir que, en caso de que hayan daños materiales, no se aplique una sanción correspondiente para el huésped, pero en ningún caso "los anfitriones pueden cobrar una fianza a los huéspedes a través de nuestro Centro de resoluciones ni fuera de la plataforma de Airbnb", afirman fuentes de la empresa consultadas por El Economista.

Existe varias excepciones en las que un anfitrión puede pedirte una comisión adicional, pero siempre se deben comunicar en la oferta:

Fianza : La política de la empresa indica que si un huésped provoca algún daño materia en la vivienda el dueño podrá reclamar una compensación en un plazo de en un plazo de 14 días, siempre que no se haya incorporado un nuevo huésped. Sin embargo, aquellos anfitriones que gestionan sus anuncios con un software conectado a la API (una pieza de código que permite a diferentes aplicaciones comunicarse entre sí y compartir información) se podrá establecer una fianza utilizando las función de comisiones que se abonan fuera de la plataforma, pero siempre habiendo comunicado claramente esta información en la oferta.

Comisiones del resort. Aquí se incluiría los distintos servicios que se prestan como el wifi o el servicio de aparca coches.

Servicios adicionales . Se tratan de servicios extra que incluye el anfitrión para hacer más cómoda la estancia, como el transporte hasta el aeropuerto.

Impuesto local sobre el alojamiento. Dependiendo de la normativa de cada localidad los anfitriones pueden estar obligados a cobrar este dinero a sus huéspedes y, aunque la recomendación desde el propio portal es que "lo incluyan en el precio de la reserva", hay muchos que prefieren cobrarlo en el momento de la llegada del viajero.

Sin embargo, Airbnb pone mucho cuidado que en su portal no se cometa ninguna práctica indebida, por lo que si sospechas que has sido víctima de una estafa ponte en contacto rápidamente con el servicio de atención al cliente. La espera a una consulta escrita suele ser de unos cinco minutos como máximo. "En caso de que un anfitrión te pida que os comuniquéis o que pagues fuera de la plataforma, recuérdale que Airbnb no funciona así y no envíes dinero fuera de nuestro sistema", recuerda la fuente del portal de alquiler turístico.