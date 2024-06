Los cinco destinos europeos más económicos para tus vacaciones de verano: están a un paso

Las vacaciones a la vuelta de la esquina y todavía no están cerrados los planes para estos días tan necesarios de desconexión. Si el plan de irte a la playa durante todos los meses que de verano no es para ti y has pensado aprovechar para descubrir algún rincón de Europa aquí tienes un listado de los lugares más interesantes que tienes que descubrir. Eso sí este recorrido es por los destinos más económicos de este año.

Oporto, Portugal

Una de las opciones más económicas para este verano es sin ninguna duda Portugal, más concretamente Oporto. Esta ciudad costera está muy próxima a España, por lo que dependiendo de la zona de la que salgas podría ser una opción hacer el viaje en tu propio coche.

Es reconocida por ser una ciudad con gran encanto que no pasa desapercibida por sus pintorescas casas, su famoso puente Dom Luis I y sus bodegas de vino de Oporto. Hay mucho que se puede ver en esta localidad y la buena gastronomía hará todo mucho más llevadero. A diferencia de otras ciudades portuguesas, como Lisboa, es considerablemente más barato y la noche te puede llegar a salir por menos de 30 euros. Sin embargo, al igual que en la capital no son pocas las cuestas que tiene, por lo que hay que ir concienciado de que se va a hacer pierna.

Oporto /Foto: iStock

Sofía, Bulgaria

La ciudad de Sofía ha sido uno de los destinos más aclamados por los turistas. Es cierto que está en constante evolución y su oferta cultural comprende una larga lista de museos, operas u obras de teatro. Sin embargo, uno de sus mayores reclamos es la arquitectura de construcciones emblemáticas como la Catedral de Alejandro Nevskio la histórica Iglesia de Boyana. También destaca el entorno con vistas a su majestuoso Monte Vitosha, un macizo montañoso que colinda con la ciudad. Los precios son muy asequibles, estando entre los 20 y 60 euros los alojamientos más baratos.

Catedral de Sofía /Foto: iStock

Riga, Letonia

Si es un viaje que quieras organizar que se centre en hacer turismo cultural es muy recomendable elegir uno de los lugares nombrados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre ellos destaca la capital de Letonia, ya que su centro histórico es una de las joyas de Europa a la que tienes que ir por su arquitectura medieval, incluida aquí su impresionante Casa de los Cabezas Negras y su majestuosa Catedral de Riga. Los alojamientos son bastante económicos, pudiendo encontrar algunos que no excedan los 100 euros.

Uno de los puntos por los que Riga es tan popular es por su oferta cultural y por su vibrante escena artística. Pero si es pasar un rato de ocio esta ciudad tiene mucha vida nocturna a módicos precios. Ya sea en la Plaza del Ayuntamiento o el Mercado Central de Riga hay un montón de planes que te esperan en esta localidad.

Rigo /Foto: iStock

Cracovia, Polonia

La ciudad de Croacia es un grito al arte y la cultura de todo tipo. Entre sus calles te puedes encontrar algunos de los museos modernistas más importantes de la actualidad, así como un sinfín de imponentes edificaciones como la Plaza del Mercado, el Castillo de Wawel y la famosa mina de sal de Wieliczka. Puede que su gastronomía no sea una de las más conocidas del mundo, pero tiene auténticas delicatesen como los pierogi, se trata de un plato siempre presente en las fiestas y reuniones familiares. Es una especie de empanadilla que puede estar rellena de patatas y queso, de setas, de espinacas, o incluso de frutas.

Es el verano una de las mejor épocas para hacer una visita, ya que si vas en invierno pueden pasar meses en los que no ves la luz del sol. Una zona super económica en la que te podrías alojar por menos de 20 euros por persona.

Plaza de Cracovia /Foto: iStock

Budapest, Hungría

La joya bañada por el río Danubio a la que todo el mundo quiere ir. No solo por sus baratos precios, sino por el increíble legado cultural que hay en la capital de Hungría. Ya te inclines por visitar lugares como el Parlamento y el Castillo de Buda, así como sus famosos balnearios de aguas termales, hay un plan perfecto para ti.

Budapest /Foto: iStock