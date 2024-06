Un escritor irlandés que ha recorrido España durante 10 años describe la mejor ciudad de todas: "Ven por la comida, quédate por la mística"

No cabe la menor duda que España tiene mucho que ofrecer y algunas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que alguien de fuera habla sobre ello. Ha sido el caso de Stephen Phelan, escritor irlandés que ha vivido por diez años en Madrid. Durante ese tiempo ha podido viajar, conocer otras ciudades españolas y decidir cuál es su favorita. El autor ha dado a conocer en un artículo en The Times la que para él es la mejor de todas (y no es ni de lejos la capital).

Si bien ha reconocido que las opciones de Madrid no se encuentran en cualquier lado, el calor sofocante del verano y las aglomeraciones son suficientes para descartarla de su lista. Hay que subir al norte para llegar a la zona favorita del irlandés, concretamente a un rincón entre el Golfo de Vizcaya y la Cordillera Cantábrica: Oviedo.

Conforme se llega al norte se empieza a notar una atmosfera distinta a la que se acostumbra en el resto del país. Sus casitas con encanto y su clima dan el punto de distinción. "La atmósfera sólo se ve reforzada por una frecuente lluvia fina que tiene su propio nombre local: orbayu", ha señalado en el citado medio. La mezcla arquitectónica también es otra de las cosas que resalta en su escrito haciendo referencia a una perfecta sinfonía visual. La capital de Asturias cuenta con un Museo de Bellas Artes al que el escritor ha definido como "mini museo del prado de entrada gratuita".

Lo cierto es que ambas capitales, Madrid y Oviedo, son lugares completamente diferentes y no solo por su paisaje. El carácter de los asturianos es en buena medida vista por Stephan un fiel reflejo del irlandés. "Solamente la comida ya es una razón para volver", ha dicho en su escrito antes de finalizar su texto: "Este avatar de la Edad Media ha supervisado toda la historia de Oviedo, mil años y más de guerra y paz. Su silencio habla del particular atractivo de la ciudad de abajo: venga por la comida, quédese por la mística perdurable".