Las cinco playas imprescindibles que ver en Almería

El turismo de sol y playa es uno de los favoritos para buena parte de los españoles, y de miles de extranjeros que visitan en verano algunas de las calas y playas más conocidas de nuestro país. De norma general todo el mundo tiene sus playas favoritas, ya sea porque son a las que ha ido desde que era pequeño o porque se adaptan a sus gustos actuales. Sin embargo, una de las mejores cosas del verano es probar y arriesgarse con amigos para descubrir nuevos lugares y vivir mil y una anécdotas.

Entre todas las opciones de playas que hay en España, las de Almería son especialmente populares. En 2023 se llegó a los 33,9 millones de turistas, un récord turístico para la provincia de la comunidad de Andalucía. Lo cierto es que la gran afluencia de gente ha hecho que muchos decidan plantear sus vacaciones en lugares menos concurridos, pero no hace falta salir de Almería para disfrutar de algunas de las playas más bonitas y tranquilas de España.

Playa de los Genoveses

Como no podía ser de otra manera la playa de los Genoveses, en el municipio de Níjar (Almería), ha destacado por ser un enclave alejado de la masificación. Según el National Geographic, este rincón situado en el Parque Natural de Cabo de Gata se ha coronado como uno de los parajes más bonitos de España. No han sido pocas las películas que se han filmado en un escenario de playa virgen, ya que no tiene construcciones cercanas. "Se trata de una de las mejores playas de Andalucía", ha retratado en su listado de playas más bonitas el citado medio.

Con dunas de arena fina y dorada junto a las características chumberas y pitas de la zona, bañarse en este rincón escondido es toda una experiencia. Sin embargo, la entrada a esta playa está muy protegida y desde el pasado 21 de junio acceder a ella supondrá una tarifa de seis euros hasta el 22 de septiembre. Asimismo, los horarios no serán libres, teniendo una apertura entre las 8:00 y 8:30 horas hasta las 19:00 o 20:00 horas. A mediados de julio hasta septiembre, el horario se verá modificado de 11:00 a 14:00 horas y de 16,30 a 18:30 horas.

Playa Barronal

La playa de Berronal tampoco se libra de las medidas que se han impuesto para algunas de las playas del Parque Natural de Cabo de Gata. De entorno virgen, es una cala que destaca por ser muy salvaje y naturista. Bordeando los acantilados que encierran esta pequeña joya de 800 metros de extensión se encuentran otras calas más pequeñas llamadas calas del Barronal.

Con una entrada al mar muy suave, las aguas tienen unas condiciones inmejorables para disfrutar de un buen baño y después del agradable sol sobre las finas arenas que caracterizan la cala.

Playa de Los Muertos

Una de las más atractivas para los bañistas es la playa de los Muertos, en Carboneras. Cuenta con más de un kilometro de playa virgen y aguas cristalinas. Alejada de cualquier pueblo, la belleza del lugar la ha convertido en una de las joyas que tienes que visitar cada verano. Sin embargo, no resulta muy recomendable acceder al lugar con personas con movilidad reducida, ya que el acceso es complicado y el coche se debe dejar en el parking (cinco euros por todo el día). Otra de las opciones que se dan a conocer en la oficina de turismo es acceder en barco desde el puerto de Carboneras.

Playa de las Salinas

Como otras de las playas más populares de España, la playa de las Salinas en Cabo de Gatas destaca por su situación, está al lado de unas salinas. La playa se extiende desde el Torreón de San Miguel hasta el faro de Cabo de Gata. Además, los flamencos de las salinas forman parte de un auténtico espectáculo de la naturaleza. Con arena muy gruesa y aguas cristalinas, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para pasar el día en familia. Para acceder a esta playa no hay que hacer ningún pago.

Playa Agua Amarga

Al contrario que las playas anteriores, Agua Amarga es una playa de Almería que se encuentra muy cercana a un núcleo urbano. Cuenta con arena fina y aguas turquesas. El acceso a la cala esta pensado para que puedan llegar tanto niños como personas con movilidad reducida. También cuenta con una buena lista de bares y restaurantes cercanos a la playa, así como una serie de pequeñas cuevas en el acantilado que rodea a la cala. En la actualidad, Agua Amarga también ofrece un tramo para hacer senderismo.