Ouigo ofrece trenes a 1 euro entre Madrid, Segovia y Valladolid tras las críticas de Puente

Ouigo celebró este jueves la inauguración de su nueva ruta entre Valladolid y Madrid con la que amplía su presencia en el mercado de la alta velocidad española, y lo hará con una oferta promocional con billetes a un euro durante las próximas dos semanas, tras la que volverá a sus tarifas habituales, con asientos desde nueve euros.

La operadora ferroviaria francesa apuesta por casi regalar sus primeros 10.000 billetes a estos nuevos destinos para dar a conocer la inauguración de la ruta, en la que no ha participado ningún representante del Ministerio de Transportes, después de las acusaciones del ministro Óscar Puente en las que acusó a la operadora de hacer "dumping de precios" y tras anticipar una posible reclamación ante Competencia.

Libre mercado en todo su esplendor

Más allá del salseo político, la llegada de Ouigo a Valladolid supone un nuevo hito en el proceso de liberalización de la alta velocidad española al convertirse en el primer competidor que operará trenes a riesgo y ventura (open access), haciendo uso de la apertura del mercado que le permiten expandir sus servicios más allá del acuerdo marco que firmó con Adif en 2019 para operar en los tres grandes corredores (Cataluña, Levante y Andalucía) y que le garantiza diez años de servicios en esas rutas.

La filial de SNCF, sociedad francesa encargada de la red ferroviaria al otro lado de los Pirineos, ofrecerá dos servicios de ida y otros tantos de vuelta cada día entre Valladolid y Madrid, uno de los cuales continuará su ruta hacia Albacete y Alicante.

Para lograrlo, Ouigo no ha necesitado nuevos trenes, sino que ha aprovechado los descansos de los que hasta ahora explotaban únicamente las rutas a Levante. De esta forma, en vez de tener apartadas estas unidades en los talleres a la espera de su próximo servicio, continuarán en movimiento hasta la estación de Campo Grande y retornarán a Madrid.

Este aprovechamiento al máximo de los recursos, en línea con el modelo de Ryanair —a la que, al mismo tiempo, visitaba el ministro Puente para reunirse con su CEO, Michael O'Leary— es el argumento que esgrime la operadora francesa para justificar sus bajos precios tras las acusaciones de dumping del ministro, quien esta semana, antes de su viaje volvió a arremeter contra la compañía.

En concreto, la directora general de Ouigo España, Hélène Valenzuela, ha reiterado en respuesta a Puente que "alcanzaremos los 700 millones de euros de inversión, 100 de ellos para extender nuestra actividad a Valladolid, Segovia, Elche y Murcia, y a ello sumaremos 1.000 millones de previsión de pago en cánones a Adif durante los próximos diez años".

"Nuestro modelo de negocio, basado en la disponibilidad de trenes de dos alturas, nos permite ofrecer precios asequibles. Alcanzaremos los 700 millones de inversión, 100 millones para extender nuestra actividad. Confiamos en alcanzar el 90% de ocupación en esta ruta a partir del próximo mes", han exclamado desde la compañía.

Contestación a Puente

Más allá de la ausencia de Óscar Puente al primer viaje de Ouigo a Valladolid, es también llamativo el hecho de que ningún representante del ministerio de Transportes haya acudido al acto, cuando en otros similares sí que ha habido representación gubernamental.

Preguntada por esta situación, Valenzuela ha asegurado que "estaban todos invitados" aunque achaca la ausencia a "agendas complicadas" y esperan "recibir al ministro pronto a bordo de nuestros trenes". "Hay política y hay negocio, y nosotros apostamos por seguir nuestra hoja de ruta, ser una empresa que llegue a todo el mundo y ser rentables", aseguró el director comercial, Federico Pareja.

Respecto a las acusaciones de Puente de supuestas subvenciones procedentes del Estado francés a través de su matriz SNCF, Valenzuela ha reivindicado que "no recibimos ninguna subvención ni ayuda no prevista en nuestro plan de negocio, ni competimos con los trenes de servicio público del Estado. Somos una sociedad anónima española, creamos empleo en España y los trenes están en nuestro balance. No existen ni las subvenciones ni el dumping", exclamó.

Ausencias del Gobierno

Al contrario que en anteriores inauguraciones tanto de Ouigo como de su competidor Iryo, en esta ocasión, ningún alto cargo del Gobierno ha acudido al acto inaugural. Quien sí ha participado en el primer viaje ha sido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero (PP), que arrebató la vara de mando al propio Puente en las elecciones municipales de mayo de 2023, y en cuya campaña electoral participó Ouigo al reunirse con el entonces candidato popular y prometer su llegada a la ciudad castellanoleonesa.

En la inauguración de la ruta de Ouigo a Alicante, en abril de 2023, la entonces ministra Raquel Sánchez acudió al andén de Madrid-Chamartín a acompañar a las autoridades, viajando hasta la terminal alicantina la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo del Olmo. En la inauguración de su ruta a Valencia, meses antes, también estuvieron presentes el secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, y la presidenta de Adif, Maria Luisa Domínguez.

A las presentaciones de su competidor Iryo también han acudido miembros del Gobierno, como la propia Raquel Sanchez en la llegada de las 'flechas rojas' a Valencia; aunque en la apertura de la ruta a Andalucía, que daba inicio a la liberalización en el mercado andaluz, solo estuvieron presentes la Delegada del Gobierno en Sevilla y representantes de Adif.