El aeropuerto de Castellón retrasa su eterno objetivo del medio millón de pasajeros a 2026

El aeropuerto de Castellón, que se hizo popular porque fue inaugurado pese a que no tenía vuelos ni aviones porque aún no contaba con los permisos necesarios justo antes de unas elecciones, tiene para 2026 un objetivo que a muchos les sonará: alcanzar el medio millón de pasajeros anuales. Esa es la misma cifra que se marcaba como tráfico del aeródormo el estudio inicial de la Diputación de Castellón, del siglo pasado, para promover una infrestructura que Aena rechazaba al considerar que no existía demanda para una inversión de ese calado.

La misma cifra del informe de 1998 con el que el entonces presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, consiguió que la Generalitat Valenciana promoviese uno de los primeros aeropuertos al margen de la empresa estatal, ha sido ahora repetida por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. En una visita al recinto, ha asegurado que el aeropuerto de Castellón tiene como objetivo incrementar el número anual de pasajeros hasta superar el medio millón en el año 2026.

La mítica cifra del medio millón también fue utilizada por el anterior Gobierno valenciano de coalición de izquierdas. En concreto en el plan del aeropuerto presentado en 2018, justo el año en que la Administración asumió de nuevo la gestión tras el fallido intento del operador privado Edeis de rentabilizar la instalación. En ese caso, esa cifra de tráfico se situó para el año 2023, justo el que acaba de terminar.

La realidad es que el año pasado se alcanzó la cifra de 283.259 pasajeros, muy lejos aún de ese umbral casi mágico. Aunque supone un incremento del 90% con respecto al año anterior, en el que aún se mantuvieron restricciones por la pandemia, lo cierto es que la instalación sigue generando pérdidas millonarias año tras año para la Generalitat, que hay que sumar a los 180 millones de euros en que se cifró la inversión inicial.

Desarrollo industrial

Precisamente la dificultad de rentabilizar con pasajeros la actividad, pese al aumento de los vuelos subvencionados por la propia Generalitat, llevó al Botànic a lanzar un plan industrial ligado a la instalación. De hecho Mazón defendió el proyecto de desarrollo de la Zona de Actividades Complementarias (ZAC) como un gran espacio de oportunidad para atraer inversiones y favorecer la empleabilidad "con el objetivo de adaptar el desarrollo de la zona a la demanda real de los inversores y desplegar todas las herramientas para impulsar nuevas actividades para el aeropuerto y toda su área de influencia".

Además, Aerocas firmará en marzo un contrato con la Agencia Espacial Europea para la puesta en marcha de una incubadora de empresas que permitirá impulsar 12 proyectos empresariales vinculados al sector aeroespacial, industria de gran especialización y valor añadido, que contribuirá a retener talento en la Comunitat Valenciana, así como a atraer nuevas inversiones.

El presidente también ha visitado la escuela de pilotos Panamedia, los hangares de mantenimiento de aviones de Brok-air Aviation Group y las instalaciones donde realiza sus prácticas el alumnado de FP de aeronáutica del IES La Vall d'Alba. Asimismo, ha mantenido encuentros con los responsables de Arkadia Space y Comet Ingeniería.

Consell ha subrayado que "continuamos trabajando para favorecer la formación profesional o la dinamización de las actividades industriales ligadas a mantenimiento o reparación de aviones, entre otras".