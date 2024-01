Escarrer (Meliá): "Esperamos alcanzar los 100 euros de ingreso por habitación en 2024"

Meliá Hotels International quiere seguir fortaleciéndose como la principal hotelera de España y una de las más importantes a nivel mundial. Es por eso que tiene previstas 20 aperturas para este 2024 que sumen 4.000 habitaciones. El presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer, estima que el grupo incrementará su cartera cerca de un 4% en este año y aproximadamente un 14% en tres o cuatro ejercicios.

¿Cuáles son sus planes de expansión en 2024?

Este año va a ser muy intenso. No prevemos menos de 20 aperturas para el 2024 que sumarían unas 4.000 habitaciones, con el 50% de las aperturas previstas en el segmento lujo. Nos sentimos esperanzados y habrá mucha concentración en Europa, pero también vamos a crecer en América, en el Caribe y en Oriente Medio. Vamos a dar el salto a Arabia Saudí en el sector del lujo y en el Mar Rojo donde el desarrollo vacacional de la zona es espectacular. Más a largo plazo, la previsión del grupo pasa por sumar 13.500 habitaciones en 64 hoteles.

¿Cómo ha cerrado el grupo el 2023?

El ejercicio estará en línea de las previsiones de los analistas. Nos sentimos cómodos en ellas tanto a nivel de beneficio bruto de explotación (ebitda) como en deuda. No habrá una sorpresa negativa, ni mucho menos. En términos de tarifas se han recuperado y se sitúan cerca de un 30% por encima de las tarifas preCovid. Pero hay margen de mejora en términos de ocupación para alcanzar cifras de 2019.

¿Está creciendo la demanda de manera desmedida?

Hay que replantearse el modelo de turismo que tenemos y no solo el crecer por crecer. El sol y playa seguirá siendo el atractivo pero por sí solo no es suficiente. Hay que poner en valor todo lo que ofrece nuestro país frente a otros competidores de la cuenca mediterránea: patrimonio cultura, gastronomía... Hay que fortalecer esas cosas.

"En canarias y Cabo Verde estamos en ventas propias al 2023 en estas fechas"

¿Cómo van las reservas y ventas de los primeros meses?

Aún es prematuro valorar la actividad del 2024. La expectativa de los primeros cuatro meses es positiva. En Canarias y Cabo Verde estamos ya por encima de las ventas propias en 2023 por estas fechas. Son destinos que se han visto fortalecidos por el conflicto en el Mar Rojo, al final los turistas buscan seguridad.

¿La llegada de turistas va a sufrir un estancamiento en los próximos meses?

De momento no estamos vislumbrando ningún síntoma de relajación de la demanda. Con respecto a los incrementos de precios, España aún sigue a un nivel de tarifa muy por debajo de destinos como puede ser el sur de Francia, determinados lugares de Grecia e incluso el Algarve portugués.

¿Qué planes barajan para seguir reduciendo la deuda de Meliá?

El objetivo de la compañía sigue siendo el de fortalecer el balance de Meliá y la generación de caja operativa. Yo creo que ahí vamos a tener buenas noticias con la ayuda de la rotación de activos.

¿La recuperación del dividendo sigue condicionada a la reducción de la deuda?

La política de dividendos se llevará al consejo de administración, pero definitivamente la prioridad sigue siendo seguir fortaleciendo nuestro balance. Recuperar un ratio de deuda neta entre ebitda como el que teníamos previo al Covid será cosa de medio plazo. Hablo de dos o tres años.

¿El RevPar (ingreso por habitación disponible) en septiembre se alcanzaron los 77 euros, ¿se superarán los 100?

El RevPar va a estar muy equilibrado. En términos de precio hablamos de un incremento de un dígito medio o alto, pero no haría tanto énfasis en el RevPar. Meliá apuesta por la parte del sector de lujo y estoy convencido de que esos 100 euros se conseguirán a lo largo de este año, sin lugar a dudas.

"Claramente mejorará nuestro margen de beneficio respecto al 2023"

¿Qué inversión hay disponible para mejorar la cartera hacia el lujo?

No tenemos cifra de capex cerrada, pero no creo que haya grandes diferencias con respecto al mismo nivel de los últimos dos o tres años. Estamos hablando de unos 80 o 90 millones de euros.

¿Superará Meliá en 2024 la rentabilidad de antes del Covid-19?

En 2024, a medida que se vaya conteniendo la inflación y vaya aumentando el porcentaje de los hoteles en gestión los márgenes se verán beneficiados. No puedo dar cifras concretas, pero efectivamente mejorará nuestro margen ebitda con respecto a 2023.

¿Está sobre la mesa la entrada de un inversor ajeno a la familia?

Nos sentimos muy cómodos con la estructura del capital que tenemos en la actualidad y creemos que la fórmula adecuada para llevar a cabo ese crecimiento es a base de seguir fortaleciendo las alianzas con nuestros socios y no vislumbramos necesidad de cambiar el accionariado.

¿Qué costes están afectando más a la cuenta de resultados?

Después de la contención de los costes energéticos y también de las materias primas a excepción de los frescos, el coste más relevante es el laboral. No es solo asegurarnos de que paguemos bien sino de que seamos buenos empleadores para asegurarnos de que captamos el mejor talento posible y que seamos capaces de retenerlo. Y decirte que en el 2023 nuestro coste social se ha incrementado un 13% con respecto a 2022 lo que pone de manifiesto que ha habido un gran avance.

¿Hay algún mercado o geografía donde se hayan tenido que incrementar los costes salariales por encima del presupuesto?

Un claro ejemplo, y ya lleva dos años, es Reino Unido. Por el tema del Brexit hay dificultad para encontrar mano de obra que quiera trabajar en determinados empleos del sector turístico. Para asegurarnos de captar ese talento los incrementos salariales han estado por encima de ese presupuesto.

¿Qué peso van a tener los hoteles en gestión y en propiedad en la cartera?

No creo que el grupo pierda peso en propiedad pero si es verdad que porcentualmente el peso del porfolio en gestión va a crecer de manera exponencial. La compañía pasa por una estrategia de ir únicamente a hoteles en gestión. En la actualidad el porfolio de hoteles en gestión es del 65% pero de todas las aperturas que llevaremos a cabo este año el 97% es en gestión. La intención no es reducir de una manera drástica la propiedad ni mucho menos sino que se reduzca porque gana peso el porcentaje de hoteles en gestión.

El sector camina hacia la consolidación. ¿Qué tal va a jugar Meliá en este proceso?

Es verdad que en nuestro sector las economías de escala son muy importantes pero creo que las estamos consiguiendo con el ritmo de crecimiento muy profundo que estamos llevando a cabo lo que nos hace sentirnos cómodos y seguir siendo la referencia vacacional número 1 del mundo. Frente a esos procesos de consolidación lo que tienes que hacer es bien o seguir creciendo. Seguimos creciendo de manera muy importante en los destinos vacacionales.

¿Ha tenido oportunidad de hablar ya con el nuevo ministros?

Tuve una conversación con él hace dos semanas y me causó muy buena impresión porque tiene un gran entendimiento de los retos del sector y creo que tiene que ver con su pasado en Barcelona donde participó de manera muy activa en el gremio cuando se llevó a cabo la promoción del destino Barcelona. Pero sobre todo, a mí me preocupaba aliviar la saturación y todas las externalidades negativas que ha producido el turismo como la gentrificación mucho que ver el tema de los alquileres turísticos. Sigo diciendo que creo en los alquileres turísticos pero no creo en el crecimiento desmesurado que han tenido y la falta de orden. También hablamos de seguir propiciando las mejoras de las condiciones laborales, el tema medioambiental, seguir trabajando en esa cogobernanza público privada para asegurarnos de que España siga apostando por la calidad.

¿Son el Perte y los fondos Next Generation las materias pendientes del sector?

Creo que ha sido una oportunidad perdida comparado con otros sectores, que han tenido uno o incluso más PERTES. Hay una asignatura pendiente en el sector turístico que es la reconversión de los destinos pioneros del litoral y son destinos que su competitividad puede estar condicionada en el corto y medio plazo y hemos dejado pasar una oportunidad de una colaboración público privada para que sean destinos que se transformen y que sean competitivos a medio y largo plazo. Es verdad que ha habido una asignación de unos 3.400 millones de euros pero me atrevería a decir en muchos casos a pequeños proyectos no estratégicos. En ese sentido nos gustaría pensar que el nuevo ministro, que además es buen conocedor del sector, quiera trabajar en esa colaboración público privada para asegurarnos que se asignen a proyectos verdaderamente transformadores.