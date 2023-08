Wamos iniciará la devolución del dinero a la Sepi en 2028 y Volotea esperará a 2029

Las cinco aerolíneas rescatadas por la Sepi (Air Europa, Plus Ultra, Wamos Air, Volotea y Air Nostrum) que suman el 40% del dinero desembolsado, figuran entre las empresas con mayor plazo para devolver los créditos aportados por el Fondo de Apoyo a la Solvencia, estando exentas de realizar ningún desembolso hasta 2026 en el peor de los casos.

Air Europa y Plus Ultra, las primeras empresas en recibir fondos desde el instrumento de rescate del holding de Hacienda, no tendrán que empezar a amortizar su deuda con la Sepi hasta el año 2026, mientras que Volotea, que empezó negociando 185 millones y terminó recibiendo 200 millones, no tendrá que amortizar su deuda hasta 2029, siendo la única empresa de la treintena de rescatadas por la empresa pública que deja el reembolso de todo el importe para el último año del calendario. Eso sí, la Sepi exigió no pocas contrapartidas. La gestora pública reclamó como garantías el 100% de las acciones y una hipoteca sobre los Airbus A319 con los que cuenta la compañía aérea.

Un plazo similar tendrá el grupo Wamos. La compañía propiedad del fondo Springwater, que engloba bajo el paraguas del grupo la agencia de viajes Nautalia, iniciará el calendario de pagos en 2028, para un año más tarde completar el abono de su rescate en un segundo pago. El director general de la aerolínea, Enrique Saiz, explicó hace semanas a elEconomista.es que la firma está cumpliendo "holgadamente" con el plan de viabilidad propuesto por la Sepi.

El caso de Air Nostrum

Distinto será el calendario de Air Nostrum, la compañía presidida por Carlos Bertomeu y participada por los fundadores del IVI. A través de su sociedad Air Investment Valencia, la empresa ha acordado un primer pago de 30 millones de euros dentro de tres años, que se repetirá un ejercicio después con el mismo importe y se elevará a 51 millones de euros en 2028.

Completa el listado de ayudas Plus Ultra, que recibió el menor rescate entre todas las aerolíneas (53 millones de euros). La compañía, que se vio cuestionada por ser calificada como empresa estratégica, realizará el primer pago (19 millones de euros) en 2026, si bien el segundo pago, el de mayor importe (34 millones), no llegará hasta 2028.

Amortización de Air Europa

Air Europa, la primera compañía que recibió aprobación del Gobierno para recibir ayuda desde la Sepi por la crisis del coronavirus y la aerolínea con el rescate de mayor importe, tendrá que hacer frente en 2026 a la devolución tanto del préstamo participativo, por un importe de 240 millones, como al ordinario, que añade otros 235 millones más, por lo que suma en total 475 millones de euros.

El pasado mes de febrero, IAG cerró, tras varios meses de negociaciones, la compra de la aerolínea de la familia Hidalgo con la adquisición del 80% que aún no tenía. Antes, la matriz de Iberia había concedido y canjeado un préstamo convertible en capital para hacerse con el 20%, un porcentaje que, sin embargo, no era suficiente para entrar en la gestión de la aerolínea.

Una vez cerrada la operación, IAG insistió en que la "adquisición continúa siendo estratégicamente importante para el futuro del grupo y posiciona al grupo de aerolíneas para beneficiarse de las oportunidades de crecimiento en el mercado de Latinoamérica y Caribe, así como incrementar la conectividad con Asia". La aerolínea de Globalia ha confirmado recientemente que en 2023 logrará beneficios récord y que su crecimiento será suficiente "para afrontar el pago de los compromisos adquiridos de los próximos años".