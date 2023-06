NH sustituye a sus consejeros salientes tras la dimisión en bloque contra Minor

Junta de accionistas caldeada en NH con las turbulencias del gobierno corporativo en primera línea. Era la previsión que manejaba la compañía antes de celebrar su cumbre anual y así se ha cumplido tras más de dos horas de reunión. Los accionistas minoritarios y los consejeros salientes de la compañía por sus discrepancias con el máximo accionista, la tailandesa Minor, y su plan de comprar títulos de la hotelera sin tener que lanzar una opa han vuelto a manifestar sus discrepancias. La compañía ahora nombrará a tres nuevos independientes para recomponer sus comisiones de auditoría, control y nombramientos, mientras que el resto de vocales (ejecutivos y dominicales) junto a los miembros del comité de dirección han anunciado la venta de todos sus títulos.

Ramón Aragonés, consejero delegado de la compañía, ha defendido las actuaciones de Minor y su "legítima decisión" de renunciar a una opa y optar por compras continuadas de acciones (ha adquirido un 1,7% de las acciones y ya cuenta con un 95,8% de los títulos de la empresa).

"Este proceso era plenamente conocido por el consejo", ha defendido Aragonès. El máximo ejecutivo ha adelantado también que él y el resto de consejeros dominicales y ejecutivos venderán sus títulos en las próximas semanas. La apuesta por el futuro de la compañía, sin embargo, "es clara", ha dejado claro Aragonès.

Antes fue el turno de dos de los tres consejeros independientes que hoy dejarán de formar parte del consejo de administración de la compañía tras discrepar con los planes del máximo accionista y trasladar su disconformidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero en referirse a ello ha sido el presidente saliente de auditoría y control, Fernando Lacadena, que ha hecho referencia a su dimisión. "Quiero mantenerle mi compromiso por fortalecer el sistema de control interno" y "mejorar los procesos de auditoría".

Su balance ha sido, en su opinión, "un camino desafiante, con todo tipo de experiencias vividas, como el camino que nos tocó vivir durante la pandemia". En referencia a su dimisión y a la de los otros dos consejeros independientes, Lacadena ha afirmado que "la comisión de auditoría debe seguir siendo un ejemplo de transparencia".

Seguidamente, Jose María Cantero, presidente de la Comisión de Nombramientos y también consejero saliente, ha sido más claro todavía. En un mensaje lanzado a Minor, Cantero ha pedido que "promuevan esa opa de exclusión. Con eso permitirían una salida a un precio justo a los accionistas minoritarios en una compañía muy poco liquida".

Ahora, Cantero, Lacadena y Alfredo Fernández Agras, quien presentó su dimisión como consejero y posteriormente fue cesado, serán sustituidos. En este sentido, los nuevos consejeros serán María Segimón, Míriam González-Amezqueta y Tomás López Fernebrand. Su nombramiento se producirá esta tarde, en un consejo de administración convocado por la compañía.

Los minoritarios responden

A las intervenciones de los vocales se han sumado a la de diferentes accionistas minoritarios. Una de ellas, María José Bofil, ha interpelado directamente a Aragonés para preguntarle si cree que la compañía vale hoy menos que en 2018, cuando Minor lanzó la primera opa sobre la compañía.

Más duro ha sido Diego Fontan, titular de un millón de acciones en representación de dos accionistas, quien ha afeado que Minor, a su juicio, haya incumplido el folleto de la primera opa tras haber ido reduciendo el grado de capital flotante (free float) de la hotelera en los próximos años.

Parte de estas observaciones han sido remitidas desde Minor, a través de Stephen Andrew, consejero dominical de NH. Andrew ha respondido que su primera intención fuera lanzar una opa de exclusión, misión que no pudo cumplirse por las discrepancias con la CNMV para fijar el precio que EY, el asesor contratado por Minor, había fijado tras un análisis. Minor "no ha actuado de incoherente", ha señalado también tras ser acusado de no cumplir con las condiciones fijadas en el folleto de opa de 2018.