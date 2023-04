Calabuig promete 'talante' en el puerto de Valencia pero asegura que "la nueva terminal ya está hecha"

Joan Calabuig, el veterano político socialista elegido por Ximo Puig al frente del mayor puerto de contenedores de España, el de Valencia, ha estrenado su puesto prometiendo diálogo y conciliación, aunque sin modificar ni un ápice la postura sobre el que es el núcleo de la polémica entre la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Valencia y Compromís y Podemos: la nueva terminal norte de contenedores. De hecho, Calabuig ha dado por ya hecha esa infraestructura pendiente de adjudicar la concesión a MSC y en la que se prevé una inversión de 1.500 millones de euros.

Poco después de su toma de posesión, el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia aseguró ante los periodistas que "la terminal norte está ya toda hecha y lo que hay que ver es compaginar el proyecto económico y ver como podemos aliarnos con todo el entorno ciudadano y urbano para tener la mayor sostenibilidad posible".

Calabuig aseguró que la Autoridad Portuaria está a la espera de se despeje la cuestión de a quien se atribuye la Declaración de Impacto Ambiental, después de un recurso en el TSJ de Madrid. "Haremos el trabajo al que nos obliga la ley", señaló sobre si finalmente la decisión judicial otorga esa capacidad al puerto como hasta ahora han defendido la entidad, Puerto del Estado y el Ministerio de Transportes.

Más 'talante'

Eso sí, Calabuig mostró un talante mucho más abierto y aseguró que tiene intención de reunirse en breve con el alcalde de Valencia, Joan Ribó. Así, aseguró que "no es posible avanzar sin acuerdos" y recalcó que a pesar de las posiciones en públicos "no hay tantas diferencias". Según s visión, "aquí no hay ninguno que tenga toda la razón pero todos tienen algo de razón".

Calabuig en su discurso recordó la importancia económica del puerto de Valencia, que recordó que genera 33.000 empleos y es básico para la instalación de empresas como Ford o la gigafactoría de baterías de Volkswagen. También puso la descarbonización como el gran reto de la infraestructura.

"Los puertos de Valencia, Sagunto y Gandáa están conectados con 1.000 recintos de todo el mundo donde operan 35 navieras, fundamental para el valor de nuestras empresas y los retos de nuestra economía. En Valenciaport se produce el intercambio comercial de un área que representa el 55% del PIB y el 40% de todas las exportaciones e importancias por transporte marítimo de España, una infraestructura estratégica y esencial para la Comunidad Valenciana, España y Europa", destacó en su discurso.