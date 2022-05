Meliá combate la inflación con alzas en la tarifa e impulso en su canal de venta directa

Meliá Hotels International compensará el alza de la inflación y protegerá así sus márgenes. Para ello, la cadena hotelera ya ha implementado incrementos en las tarifas de sus establecimientos, si bien, según precisa Gabriel Escarrer, consejero delegado y vicepresidente del grupo, las subidas también responden a la mejora que ha acometido en los mismos, en una clara apuesta por el segmento del lujo, en los últimos dos años, durante la pandemia.

De igual modo, la potencia de su canal de venta directa, evitando así los gastos asociados a los intermediarios, permite a la compañía combatir el aumento de los precios, que impacta principalmente en los costes de electricidad y gas y de materias primas.

Las ventas a través de sus canales de distribución, melia.com y MeliaPro, aumentaron un 5% y un 6% con respecto a 2019

Meliá registró en Semana Santa un incremento medio de las tarifas a nivel global del 18% con respecto al mismo periodo de 2019, cuando aún no se había desatado la pandemia por Covid-19. Un porcentaje que se hizo mucho más notorio en destinos como Canarias, con un 44% de alza, o Baleares, del 33%. En las costas la subida fue del 20%. De este modo, la mayor cadena hotelera española registró "la mejor Semana Santa de la compañía de la historia", con mejoras en ocupación y tarifa media que posibilitaron que por primera vez desde el inicio de la pandemia el RevPar (ingresos por habitación) del abril fue superior al del mismo mes de 2019, subrayó Escarrer durante la presentación de las perspectivas para 2022.

Las ventas a través de sus canales de distribución, melia.com y MeliaPro, aumentaron un 5% y un 6% con respecto a 2019, mientras que en touroperadores crecieron el 3% y en las OTA (agencias de viajes online) se mantuvieron estancadas. De este modo, Meliá ya obtiene más del 50% de sus ingresos de manera directa.

Escarrer explica que a la hora de contrastar las tarifas actuales con las pasadas "no estamos comparando peras con peras" porque "hemos aprovechado estos dos años para remodelar muchos establecimientos, para hacer una apuesta por el segmento del lujo y por los canales propios". El ejecutivo estima que Meliá "podrá compensar" el efecto de la inflación porque "tiene menos exposición a la intermediación". "Otras compañías con mayor peso de intermediación quizás tengan muchas más dificultades porque con el touroperador la tarifa se fijó hace un año y seguro que no se vislumbraba esta demanda ni la inflación, por lo que cualquier cosa negociada hace un año probablemente hoy no responda a la realidad y todos estos costes van a tener una incidencia muy importante", advierte.

