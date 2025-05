MasOrange recomprará el 51% de la empresa de fibra Bidasoa TopCo

El operador de telecomunicaciones MasOrange acordó el pasado 2 de enero ejecutar la opción de compra del 51% del capital de la empresa Bidasoa TopCo -antigua EKT Cable, filial de Euskaltel-, correspondiente a la red de acceso fibra de última milla vendida hace tres años a varios grupos de inversores vascos por 580 millones de euros, incluida una deuda de cerca de 500 millones. Con esa operación en el horizonte, MasOrange sumaría el 51% del capital al 49% que actualmente atesora en la firma de infraestructuras de redes vascas de cable y fibra óptica. No obstante, la teleco que lidera Meinrad Spenger dispone hasta julio de 2027 para ejecutar dicha opción de recompra. El valor en libros de dicha participación se cifra en 105 millones de euros, según indican fuentes del operador hispano francés.

Bidasoa TopCo, con sede en el Parque Tecnológico Empresarial de Derio (Vizcaya), constituyó un grupo de infraestructuras predestinado a formar parte de la FibreCo de MasOrange y Vodafone España. Dicha sociedad está repartida al 49% por Euskaltel (propiedad de MasOrange), mientras que el 51% restante se encuentra en manos de un grupo de inversores radicados en el País Vasco. Entre estos se encuentran Asúa Inversiones (de la familia Urrutia), Breaunberri (de José Galíndez), Onchena (de la familia Ybarra) e Inveready (controlado por José Echarri), según informa el portal Economía Digital.

MasOrange presta a Bidasoa servicios de explotación, mantenimiento, suministro y transmisión. Además, Bidasoa y el Grupo MasOrange tienen en vigor un contrato de servicio de conectividad de banda ancha (bitstream) hasta el año 2047. En las cuentas de MasOrange, la teleco reconoce la opción de compra "como un instrumento financiero", estimado en 18,6 millones.

No obstante, la ejecución de la compra del 51% de Bidasoa Top Co está condicionada a la formalización de la FibreCo que compartirá MasOrange y Vodafone España, en espera de la próxima incorporación de un tercer socio inversor, prevista para las próximas semanas. Asimismo, la compra de Bidasoa Top Co deberá superar otras aprobaciones regulatorias, incluido el visto bueno del Consejo de Ministros al participar inversores extranjeros, como en el caso de la multinacional francesa Orange.