Marco Patuano (Cellnex): "A final de 2025 utilizaremos energía 100% verde. No todos los clientes están de acuerdo, pero hay que hacerlo"

Con apenas un año en el cargo, Marco Patuano asume los retos a mejorar en materia de ESG de Cellnex. En un campo en el que las compañías suelen aprovechar para comunicar un mensaje prácticamente publicitario, el dirigente asumió el camino por recorrer a la hora de convencer a sus clientes a la hora de afrontar la transición energética en su infraestructura.

En una mesa redonda celebrada en la Reunión Anual del Cercle d'Economia en Barcelona, el transalpino recordó los objetivos energéticos de la cotizada, que a final de 2025 pretende utilizar energía 100% verde. "No todos los clientes están de acuerdo, porque la energía verde es más cara, pero debemos hacerlo", señaló el directivo.

Además de prestar la infraestructura, Cellnex también actúa como energética, pues compra energía en el mercado mayorista y la vende a las operadoras de telecomunicaciones. Este año la empresa gastará 1,8 theras de energía, por lo que la firma deberá asumir parte de este incremento de costes en sus cuentas.

"El mundo digital necesita una cantidad de energía que no imaginan", admitió. Un ejemplo claro es el de los data centers, como los que Amazon instalará en Aragón, y que dispararán tanto el consumo energético como el de datos. "El móvil va a consumir cinco veces más datos y esto multiplicará su presencia. Ya hay innovación para aprovechar el calor que generan estas instalaciones", dijo.

Pero el ESG de Cellnex no se centra solamente en materia de sostenibilidad. Desde hace pocas semanas el área cuelga de la división de estrategia y el próximo plan de ESG estará ya integrado en el plan estratégico de la organización. No como ahora, que son dos planes separados. "El ESG es un objetivo, no una consecuencia", justificó.

Por ello, Patuano admite que la cotizada tiene todavía terreno por recorrer en materia de igualdad de género, al ser una compañía esencialmente dominada por hombres. "En Asia y Europa del este vemos que no es así, pero tenemos este objetivo especialmente en el sur de Europa", admitió.

Un mensaje para Europa

El directivo defendió que esta revolución "necesita escala" y, por ello, pidió a Europa que tome las riendas, no solo con la legislación sino sobre todo con la innovación. "Europa no puede ser la patria de las reglas. Nos pasan por el lado territorios que primero desarrollan y luego ponen las reglas", lamentó.

"Tengo la esperanza que la Europa que saldrá después de las elecciones hará un plan estratégico con las materias que consideremos estratégicas, como la defensa o la revolución energética", añadió.