La Sepi tiene 11 días para sumar el 6,7% de Telefónica y entrar en el consejo 

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) deberá apresurarse en la compra de acciones de Telefónica para disponer de alguna posibilidad para incorporar a un consejero en el órgano de gobierno del grupo de telecomunicaciones. Todo es posible a lo largo de las dos próximas semanas, aunque los plazos aprietan. Por lo pronto, el Ejecutivo ha anticipado su intención de alcanzar el pretendido 10% en Telefónica "en el menor tiempo posible, siempre que no afecte a la cotización" de la multinacional española.



En este sentido, la agencia Europa Press informó este martes de que Telefónica tendría aparcado otro 2% más en derivados financieros, por lo que, una vez que los haga efectivos, su peso en la teleco se elevaría al 5%. Ante esa participación latente y la posible afloración en breve, la Sepi declinó realizar comentarios a la agencia de noticias.

Al margen de esta posibilidad, y tras la adquisición por parte de Sepi del 3,004% del capital social de la multinacional española, -reconocida ayer por la empresa pública a través de un comunicado-, el holding necesitará formalizar la compra -al menos- de otro 3,7% de las acciones de la multinacional antes del próximo 12 de abril, fecha de la segunda convocatoria de la Junta de Telefónica.

Por lo tanto, y exactamente en un plazo máximo de 11 días, la compañía que preside Belén Gualda necesitará comprar más de 200 millones de acciones de la teleco, cuyo valor de mercado alcanzaría los 812 millones de euros, según los precios del cierre de ayer (de 4,06 euros por acción, tras un repunte en la jornada del 1,83%). Las cuentas son claras: la Sepi tendría que adquirir cada día una media de 18 millones de títulos de Telefónica, con unas inversiones diarias de casi 73 millones de euros, siempre de acuerdo con la cotización actual.

En cualquier caso, no basta que la Sepi realice un esprint de compras de títulos de Telefónica para optar a merecer un asiento en el consejo de la compañía que preside José María Álvarez-Pallete. Una vez que el orden del día de la próxima Junta de Telefónica quedó cerrado el pasado 8 de marzo, la Sepi no podrá incorporar ningún nuevo punto en la referida convocatoria. De acuerdo con el reglamento de la Junta de Telefónica, los accionistas que representen al menos un 3% del capital social disponen de cinco días -tras la publicación de la convocatoria- para solicitar un complemento al orden día, plazo que caducó el pasado 13 de marzo. Es decir, Sepi no podrá proponer la incorporación de un consejero en Telefónica por estos cauces. No obstante, cualquier accionista dispone de la facultad para solicitar el turno de palabra en la junta y, durante su intervención, proponer la incorporación de un consejero distinto a los que ya figuren en la propuesta de acuerdos del orden del día, siempre que cumpla con los requisitos legales de representación. Ahora bien, todo lo anterior exige que la Sepi logre sumar el 6,7% del capital de la teleco. Acto seguido, también deberá convencer a la mayoría de los accionistas de la junta a que se avinieran a aprobar dicho ingreso.

Ampliación del consejo

Una vez superados los dos formalismos anteriores, en el mismo escenario de posibilidades, el consejo de Telefónica se vería obligado a incrementar su consejo, desde los 15 miembros actuales hasta los 16 integrantes. De hecho, no existe margen de maniobra para sustituir un consejero por otro, ya que en el mismo orden del día de la junta se incluye la renovación de todos los consejeros cuyos mandatos concluyen este año. Se trata de la reelección de Isidro Fainé, Verónica María Pascual Boé, José Javier Echenique Landiríbar, Peter Löscher y Claudia Sender, todos ellos como miembros del consejo de administración de la compañía. A los anteriores se suma la ratificación de los nombramientos por cooptación de Solange Sobral y Alejandro Reynal.

Al margen de las compras que la Sepi pueda realizar en el mercado durante los próximos días, un vistazo rápido a las participaciones de los principales accionistas pone de manifiesto una vía rápida para que la Sepi pueda alcanzar ese 6,7% minimo del capital de la teleco: convencer a Morgan Stanley para comprar el 2,195% que atesora el banco de inversiones y agente de bolsa en derivados financieros desde el pasado verano.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) no necesitará endeudarse para adquirir el 7% del capital de Telefónica que aún le falta para alcanzar el pretendido 10% de la compañía de telecomunicaciones: existe un generoso resquicio por el que la empresa pública podría disponer de 1.600 millones de euros para hacer suyo semejante parte del pastel accionarial de Telefónica. Dicha cantidad podría restarse del fondo de 20.000 millones de euros, correspondientes a los fondos prorrogados de los Presupuestos Generales del Estado, incluidos en el capítulo 8 de dichas cuentas públicas, en su anexo de estructura económica ingresos. Según informa el diario El Mundo, Hacienda cuenta con hucha suficiente para afrontar estas aventuras accionariales sin tener que recurrir a financiación ajena.

Tal y como ya informó elEconomista.es a finales del pasado febrero, la Sepi puede hacer uso de sus mecanismos financieros para crecer del 3% actual hasta el 10% permitido por el Gobierno. Una vez que alcance dicho techo, y garantizada la soberanía estratégica en el operador de telecomunicaciones, la Sepi podría transferir dicha participación a la recién creada Entidad Pública Empresarial Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT). Esta Sepi digital, que prevé estar plenamente operativa el próximo mayo, tiene el mando del Gobierno de impulsar y ejecutar las inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación tecnológica, tal y como informó José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y Función Pública, durante el pasado Mobile World Congress (MWC).

En el consejo de ministros de ayer, donde la ministra portavoz del Gobierno Pilar Alegría se mostró partidaria de que la Sepi alcance el 10% de participación en Telefónica "en el menor tiempo posible", también recordó que la entrada de la empresa pública en la teleco permitirá proporcionar "una mayor estabilidad accionarial" y "salvaguardar la capacidad" estratégica de la misma. En su opinión, se trata de una fórmula que "se está llevando a cabo en otros países del entorno". Es el caso Alemania, que ostenta un 13,8% del capital de Deutsche Telekom; Francia, dispone de un 13,4% en el Grupo Orange; o Italia, que adoptó en agosto de 2023 un acuerdo para incrementar hasta el 20% su participación en la compañía que agrupa los activos de telefonía fija de Telecom Italia", según recordó el gobierno español a finales del año pasado, cuando el Consejo de Ministros autorizó a la Sepi a crecer hasta el 10%. Entre otros objetivos, este movimiento del Gobierno pretende contrarrestar el peso de Saudi Telecom en Telefónica, donde ya dispone del 4,9% del capital y un 5% en productos financieros derivados.