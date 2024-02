Escrivá anuncia la creación de la SETT, la futura 'Sepi digital' que prevé entrar en Telefónica

José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ha sorprendido este lunes en el Mobile World Congress (MWC) con el anuncio de la creación de la futura Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), una entidad a modo de Sepi digital que pretende concentrar y gestionar todas las inversiones públicas en materia tecnológica del país.

Entre la magnitud y el alcance estimados para esta nueva sociedad destaca la entrada en el capital de Telefónica, previsto para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) hasta en un 10%, aunque esos planes podrían transferirse ahora a la compañía en ciernes, cuyo diseño se ajustará a los intereses del ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Según ha indicado en declaraciones a la prensa, el ministro del ramo ha precisado que el proyecto se tramitará por la vía de urgencia, según informa Efe, con vistas a que forme parte del orden del día del próximo Consejo de Ministros. De esa forma, la nueva sociedad podría entrar en acción la próxima primavera, con un músculo financiero inicial de 20.000 millones de euros.

No obstante, el Ejecutivo no contempla inicialmente aportaciones presupuestarias adicionales, sino que simplemente concentrará las partidas dispersas en diferentes ámbitos tecnológicos en una única entidad. De esa forma, todo apunta que la sociedad que gestiona los fondos del Perte del Chip (dotado con 12.500 millones de euros), así como la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS) canalice sus aportaciones en la SETT, y lo mismo hará el Fondo Spain Audiovisual Hub y el fondo Next Tech.

El ministro aseguró que la SETT velará por un sector en el que, por múltiples razones, "tiene que disponer de un apoyo público y de una supervisión estatal en sus ámbitos de acción". Según Escrivá, se trata de preservar "lo que llamamos la soberanía económica y la seguridad económica, que son ámbitos en los cuales el Gobierno debe tener una actitud proactiva, positiva, de apoyo, pero también de presencia desde el punto de vista público".

En otro momento de su intervención, y sin pormenorizar en detalles, el ministro apuntó que otros países de nuestro entorno han emprendido pasos similares, "por lo que no hay marcha atrás". En su opinión, "es muy importante que tengamos un equipo especializado en realizar operaciones que requieren mucho expertise y mucho conocimiento en tecnologías específicas". Y también un equipo avezado en "cómo estructurar las inversiones y en cómo acompañar el capital, el denominado planning capital, y esos equipos deben forma parte de la administración".

En la actualidad, la referida SEMyS es la herramienta con la que el Gobierno proviosa la industria de los microchips de instrumentos de financiación que fortalezcan ese sector. Esa compañía, ahora en vías de integración en SETT, se consituyó en 2022 en el marco del PERTE Chip para "canalizar inversiones públicas en el sector y fomentar la colaboración público-privada".

Según ha explicado Escrivá, tiene "todo el sentido"que el Gobierno se dote de una sociedad específica que gestione su participación en lo digital y que canalice su colaboración con la iniciativa privada en este ámbito, a través de especialistas y con las "sinergias" necesarias agrupadas en torno al Ministerio de Transformación Digital.

De acuerdo con los planes del Gobierno, denominado Spain Audiovisual Hub tiene ahora fecha de caducidad como tal, una vez que sus fondos se transfieran a la SETT. El hub del cine y las series españolas, que forma parte de la estrategia España Digital 2025, pretende mejorar el atractivo de España para que se constituya en una plataforma destacada a nivel internacional para la atracción de la producción, negocios e inversiones en el sector audiovisual. Por lo tanto, la atracción de inversión exterior y conversión de España en polo de atracción de sector audiovisual, será en breve cometido de la SETT. Al mismo tiempo, la nueva sociedad hederará otras actividades del hub, como la reducción de los costes de la producción audiovisual, con la consecuente mejora de la competitividad.

El anuncio estrella del ministro Escriva quedó excluido de la presentación de los planes del nuevo ministerio, en su reciente comparecencia en la una comisión del Congreso de los Diputados. En esa ocasión el responsable de la política digital del país apuntó la búsqueda del consenso para impulsar el desarrollo de las capacidades tecnológicas del país a partir de las fortalezas existentes, "promoviendo inversiones estratégicas", que ahora encuentran su mecanismo de actuación a través de la SETT. Esta misma entidad podría liderar desde el Gobierno el fomento del despliegue de infraestructuras digitales que impulsen la "transformación digital de las empresas y la administración, así como la mejora de las competencias de la ciudadanía", que también son objetivos del departamento que dirige Escrivá.