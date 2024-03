Telefónica y STC estudian por separado la compra de Avatel, valorada en 1.000 millones

Telefónica y Saudi Telecom (STC), cada grupo por su parte, analizan la compra de Avatel Telecom, operador de telecomunicaciones que desde hace meses se ofrece a todo tipo de pretendientes y cuya valoración ronda los mil millones de euros.. Según ha podido averiguar elEconomista.es, tanto el grupo español como el saudí se han interesado por las condiciones de una teleco llamada a ascender del sexto al quinto puesto del ranking sectorial español. Esa escalada se materializará en cuanto se formalice la integración de Orange España y el Grupo Másmóvil, en una joint venture predestinada a ocupar lo más alto del podio en número de clientes, en detrimento de Telefónica.

Precisamente la multinacional española disfrutará en breve de una libertad de movimientos impensable hace unos años. Según reconoció Ángel Vilá, consejero delegado de Telefónica, en la rueda de prensa de presentación de los resultados de 2023, "ahora se abre una ventana de oportunidad desde el punto de vista de competencia", algo que se producirá en cuanto se confirme el fin de la hegemonía en accesos del antiguo incumbente, desplazado al segundo escalón¡. "Puedan pasar a ser posibles cosas que quizás un tiempo atrás no podrían contemplarse", respondió Vilá a preguntas de este periódico. Ante esta puerta abierta al crecimiento inorgánico, Telefónica no dispone de muchas opciones en el escaparate patrio. Entre las piezas susceptibles de situarse en el punto de mira sobresale Avatel, convertida últimamente en el perejil de las potenciales salsas corporativas.

Tras Telefónica, Orange-MásMóvil, la futura Nueva Vodafone-Zegona y Digi, aparecen en el ránking español Avatel Telecom y Adamo Telecom. Y una distancia sideral de los anteriores se encuentran operadores locales como Olivenet Network, Aire Networks, PTV TELECOM, cableworld, EPORTS, Netcan, Grupo fibwi, sarenet, Telecolanza y fibergreen.

El negocio de Avatel resulta estratégico para Telefónica ya que se trata de uno de sus principales clientes mayoristas. De hecho, la filial que preside Emilio Gayo suministra la red fija y móvil a la compañía nacida en Marbella (Málaga) desde el inicio de su actividad, hace ya 13 años. Por lo tanto, una eventual adquisición de AvatelTelecom por parte de Telefónica podría interpretarse como un movimiento defensivo del grupo propietario de la marca Movistar, de protección de su negocio corporativo. También existiría entre ambas una aceptable complementariedad, con escasos solapamientos, debido a la apuesta local de Avatel.

Un posible rival en casa

Pero no sólo Telefónica ha preguntado por el precio y las condiciones de un grupo con 400.000 líneas en cartera. También lo ha hecho su socio Saudi Telecom (STC), según añaden las mismas fuentes consultadas. La compañía con sede en Riad no disimula su empeño por crecer en suelo europeo. Y no hay dos sin tres. Además de participar en la puja por Altice Portugal, propietaria de la marca MEO, y de interesarse por Telecom Italia -en caso de una posible desinversión de Vivendi-, el grupo que dirige Olayan Alwtaid también mira a la compañía alicantina. De hecho, la empresa de origen malagueño podría convertirse en moneda de cambio para que STC pueda crecer en el accionariado de Telefónica por encima del 9,99% que actualmente dispone, entre derivados y acciones con plenos derechos políticos.

La apuesta local de Avatel Telecom resultaría complementaria para cualquier 'teleco' nacional con interés por desplegar sus servicios lejos de las grandes ciudades

Quien ha desaparecido de las quinielas para adquirir Avatel Telecom es Zegona, pese a los contactos indirectos que han existido en el pasado. Los inminentes propietarios de Vodafone España -ahora pendientes de la autorización del Gobierno- no se plantean crecer más allá de lo ya anunciado. A corto plazo, el objetivo de la cotizada británica pasará por incrementar los ingresos mayoristas y empresariales de la nueva Vodafone, así como rentabilizar la red fija de fibra y cable, tal y como explicó Eamonn O'Hare, presidente de Zegona, en la rueda de prensa virtual del pasado 31 de octubre.

Con 155 operadores integrados a lo largo de toda su historia, desde los seis iniciales, Avatel Telecom se considera "un actor clave en la consolidación del sector de las telecomunicaciones en España". En concreto, la compañía se posiciona "como el principal aglutinador del segmento local". A lo largo de 2023, el operador que lidera Ignacio Aguirre, ha invertido 85 millones de euros en la adquisición de 25 nuevos operadores. Con estas incorporaciones, Avatel amplía su huella en una docena de provincias y siete comunidades autónomas.

Entre otras magnitudes, Avatel ofrece servicios de cuádruple play (fibra óptica, telefonía fija, móvil y televisión), con más de 2.000 empleados, 300 de puntos de venta y atención al cliente. Sus ingresos consolidados en 2022, los últimos publicados en el registro, alcanza los 265 millones de euros y con un ebitda de 91 millones de euros, con incrementos interanuales del 39% y 55%, respectivamente. La cobertura de Internet sitúa a Avatel Telecom como el quinto operador de fibra óptica del país y líder en el segmento rural, por delante de Adamo. Además, la compañía utiliza su infraestructura para hacer llegar la fibra a sus clientes en el 73% del territorio, mientras que en las zonas donde no es posible esta tecnología, apuesta por el Wimax.

Desde la conversión en 2021 de Operador Móvil Virtual Completo (OMV Full), Avatel ha registrado un incremento constante de clientes para situarse entre las operadoras con mayor número de portabilidades netas en España. Pionera en la propuesta de servicios convergentes de telecomunicaciones en zonas locales, el ideario de Avatel estado marcado históricamente por "la cercanía al cliente, la búsqueda constante en la eliminación de la brecha digital, el lanzamiento de servicios y la firma de acuerdos con grandes marcas, siempre con el objetivo de mejorar la experiencia del usuario", según fuentes del operador.