Los diez mandamientos de Zegona, los nuevos dueños de Vodafone España

Eamonn O'Hare, presidente de Zegona, tiene claro una decena de recetas con las que su compañía pretende impulsar el negocio de Vodafone España, operador con el que acaba de alcanzar un acuerdo de compra por 5.000 millones de euros y cuya marca se prevé mantener durante los próximos 10 años. Según ha desvelado en un encuentro informativo a través de videoconferencia, el O'Hare apuesta por dotar a la teleco de agilidad, hacerla más productiva, simplificar los procesos, además de aplicar ideas audaces para rentabilizar una inversión que, por lo pronto, valora a la teleco en un múltiplo de 5,3 veces ebitda.

1. Formalizar la operación el primer trimestre de 2024. El presidente de Zegona espera formalizar la operación en los tres o cuatro próximos meses, plazo en el que debe resolver una serie de requisitos formales, como es el caso del voto favorable de los accionistas de Zegona, "algo que pensamos no será problemático", dijo O'Hare, así como la autorización del Gobierno en virtud de la aplicación del régimen de inversión extranjera directa. "Hemos pasado por todo esto antes, con la compra de Euskaltel y Telecable, por lo que entendemos que el proceso y vamos a seguir adelante, respetuosos con los formalismos". A lo anterior hay que añadir el permiso de las autoridades de la competencia, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un trámite que según O'Hare "será relativamente sencillo", al no disponer Zegona de otros activos en España.

2. Trabajar duro, sin pensar ahora en despidos. La plantilla de Vodafone España no ha logrado despejar el gran interrogante que planea tras las primeras declaraciones del futuro dueño de la compañía. Ante la pregunta de si planean recortes laborales, O'Hare respondió que "no se trata de despedir gente, no es esa la ecuación". Según ha argumentado, Zegona tiene mucha experiencia en "la gestión de activos complicados de telecomunicaciones, y hemos aprendido que no se trata de soluciones rápidas. Va a ser un trabajo duro y aplicaremos integridad operativa día tras día, semana tras semana".

3. Reducir costes tecnológicos. Zegona considera que la partida de gastos de Vodafone España es susceptible de ajustes, especialmente en el ámbito tecnológico, ya que el departamento de IT gasta más de cien millones de euros al año. "Creemos que se puede gastar mucho menos con la unificación de plataformas". De esa forma, O'Hare ha recordado que Euskaltel disponía de tres plataformas cuando la adquirieron, para luego simplificar en una sola, movimiento "que nos permitió ahorrar una fortuna. Creemos que hay una gran oportunidad para hacer eso".

4. Implicar a Vodafone. Zegona confía en iniciar su aventura en Vodafone España con el grupo británico de aliado, con acuerdos transitorios a largo plazo con la multinacional británica. "He estado hablando esta mañana con Margherita Della Valle, CEO del grupo Vodafone, y le he dicho lo siguiente: no se trata de que tú vendas y yo compre, aunque hay un poco de eso, se trata de que vamos a asociarnos, a estar juntos durante mucho tiempo. En primer lugar, todavía le debo a Margherita un montón de dinero, porque ella me ha dado una financiación muy favorable y tengo la responsabilidad de asegurarme de que de que recupere ese dinero. En segundo lugar, ella está proporcionando una gran cantidad de servicios de forma continua y empaquetados de una manera muy ventajosa para nosotros, así que podemos escoger y elegir un poco lo que más nos interese".

5. Complicidad de Vodafone. O'Hare ha comparado con un cordón umbilical la relación que mantendrá Zegona con la multinacional británica. De esa forma, junto con el acuerdo de compra venta, la multinacional se ha comprometido con Zegona a prestar determinados servicios con Vodafone España por un importe total anual de unos 110 millones de euros. Asimismo, "Vodafone y Zegona suscribirán otros acuerdos transitorios y a largo plazo para servicios que incluyen el acceso a la contratación, IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés), itinerancia móvil y servicios de operador".

6. Combatir a los morosos. El presidente de Zegona ha desvelado en rueda de prensa un asunto que hasta el momento ha pasado públicamente de puntillas en el sector: la alta morosidad del negocio. "Es un tema un poco árido, nadie quiere hablar de ello, pero hay que asumir que el negocio actual tiene deudas incobrables de casi el 2,8% de sus ingresos. Eso está muy alejado de los estándares de la industria. En Euskaltel bajamos a 0.7%, para situarlo en el menor porcentaje de su clase. ¿Y por qué es alta la morosidad?, se pregunta O'Hare, para recordar que muchos clientes adquieren smartphones que luego no pueden pagarlos. Por lo pronto, el presidente de Zegona apostará por afinar los algoritmos de los créditos al consumo

7. Custodiar la marca Vodafone durante 10 años. Zegona inicia su nueva etapa en el mercado español de las telecomunicaciones con el poder de la marca Vodafone entre sus activos. Según los términos del acuerdo, el fondo podrá comercializar la enseña roja durante los diez próximos años. Según O'Hare, la marca Vodafone es sinónimo de "calidad, seguridad e integridad y en en Zegona estamos acosumbrados a manejar grandes marcas, como PepsiCo, Tesco y Virgin.

8. Reforzar Lowi hasta con TV. Zegona considera que atesora un filón en Lowi, la marca de bajo precio de Vodafone España, aunque ese negocio requiere actuaciones inmediatas. "Creemos que Lowi es una gran marca pero necesitamos dotarla de más armamento para competir con Digi en el mercado de bajo precio". Entre otras acciones, O'Hare está dispuesto a incorporar contenidos de televisión a las ofertas del sector.

9. Mejorar el mercado mayorista. Zegona Zegona dispone de un amplio margen para el crecimiento en el entorno mayorista. "Históricamente, Vodafone no ha apostado por ese mercado, con un porcentaje de ingresos mayoristas de solo el 3%, frente al 20% de Orange y Telefónica. Si tienes una red fija muy grande y sólo utilizas el 20%, no estás optimizando tus valiosos activos. Es como dirigir una aerolínea con el 20% de los asientos o un hotel con el 20% de ocupación".

10. Rentabilizar la red fija. La red de fibra y cable se extiende en casi 11 millones de hogares en toda España y en realidad alcanza más del 90% de los hogares a través de los acuerdos mayoristas adicionales. Sin embargo, ha apuntado O'Hare, "la red está infrautilizada, con una penetración del 20-25%, lo que no es muy eficiente, por lo que "tenemos que encontrar la manera de obtener más valor. Por ahora no tenemos planes muy específicos para compartir en este momento, pero tenemos muchas opciones para optimizarla y aumentar el tráfico".