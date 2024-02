Telefónica abre la puerta a posibles compras de operadores en España

Telefónica abre la puerta a posibles compras de pequeños operadores en España, según ha renocido el grupo de telecomunicaciones a preguntas de elEconomista. El reciente cambio de configuración del actual mapa competitivo, derivado de la aprobación en Bruselas de la fusión de Orange y MásMóvil, cambia las reglas del juego en materia de competencia y permitiría a Telefónica estudiar vías de crecimiento a través de compras de rivales. "Lo que hace unos años no hubiera sido posible, ahora se abre una ventana de oportunidad desde el punto de vista de competencia", según ha explicado Ángel Vilá, consejero delegado de Telefónica. En su opinión, ahora "se abre un escenario nuevo, ya que Telefónica de España ha dejado de ser líder en número de accesos en el mercado retail español". Según ha remarcado el mismo directivo, se trata de "un hecho diferencial, por lo que puedan pasar a ser posibles cosas que quizás un tiempo atrás no podrían contemplarse". Vilá también ha asegurado que "conceptualmente existe una línea de progresión y de desregulación en el negocio en España, por lo que se nos podrán presentar oportunidades que en el pasado no hubieran sido tan fáciles o posibles".

Entre los posibles objetivos susceptibles de estudio podría encontrarse Avatel, operador que se encuentra en el punto de mira de Zegona-Vodafone. Ante este perfil de adquisición, Telefónica valoró como "muy interesante dadas las compras realizadas en la España vaciada", pero sin comentar más detalles tras expresar su respeto por sus fundadores y equipo gestor. "Entendemos que Avatel se ha postulado en los remedios en la operación de Orange y MásMóvil, existe especulación, pero es un socio comercial de Telefónica, con relaciones mayoristas".

Por otra parte, Telefónica no tiene constancia de que Saudi Telecom haya solicitado ampliar su capital en la compañía, frente al 4,9% actual, sin que por ahora se contemple la entrada en el consejo. "No tengo noticias nuevas para compartir, por lo que me remito a lo que ya indicamos en su momento: que un inversor como STC se interese por Telefónica reitera lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto industrial y estratégico, lo que refleja la confianza en lo que se está ejecutando desde aquí y eso es algo que nos anima".

En cuanto a la entrada de la Sepi en el capital de la compañía, Álvarez-Pallete indicó que no es una decisión de Telefónica. "Tampoco sabemos los instrumentos que utilizaría, si bien la acción de Telefónica es muy líquida en el mercado, lo que da lugar a que se puedan realizar compras de forma significativa, pero no puedo valorarlo porque no conozco los instrumentos que maneja la Sepi".

En la presentación de los resultados, José María Álvarez-Pallete ha recordado que el grupo Telefónica ha cumplido todos los objetivos planteados el año pasado, con especial detalle en los logros alcanzados en la generación de caja, de 4.200 millones de euros en 2023, lo que representa 200 millones más de lo inicialmente previsto. De hecho, sólo en el cuarto trimestre del año pasado, el flujo de caja libre de Telefónica se situó en los 1.562 millones de euros. A modo de resumen de las cuentas del año pasado, el presidente de Telefónica ha asegurado que la compañía se encuentra bien posicionada en 2024, acelerando en un año los objetivos del plan estratégico GPS anunciado en noviembre de 2023, para incrementar en más de un 10% el flujo de caja operativo. También ha recalcado el esfuerzo en el despliegue de redes vanguardistas, la optimización de la operaciones para una mejor experiencia al cliente.