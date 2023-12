Las grandes 'telecos' piden facilidades regulatorias y reducir la carga impositiva para desplegar el 5G

2024 será el año del 5G. Esta es la apuesta tecnológica clara para la conectividad móvil del futuro, no solo en el entorno urbano, también en el rural y más concretamente en las zonas de la España vaciada, aunque en el sector prefieren mentarlas como zonas blancas. Si bien, para poder seguir invirtiendo e impulsando esta tecnología las grandes firmas del sector en España apuestan por la colaboración público privada y piden a las administraciones un "empujón" para agilizar el despliegue del 5G y reducir la brecha digital existente. Así lo han apuntado los principales directivos de este mercado en el Foro empresarial "Las recetas del 5G español para liderar Europa", organizado por elEconomista.es

La apuesta por el 5g requiere de una inversión tan relevante que "en un mercado tan competitivo como el nuestro y con alta presión de los precios es necesario un empujón por parte de la iniciativa pública", explica Sergio Sánchez, director de Operaciones, Red y TI de Telefónica España.

El directivo destaca que desde el sector privado "es algo que ya hemos hecho y asumido en los últimos años tirando del carro pero ahora necesitamos esa ayuda para que la administración agilice el despliegue y se reduzca la brecha digital". Por su parte, asegura que están dispuestos a seguir adelante con esas inversiones pese a "no tener claros los casos de negocio" puesto que "la transformación que trae el 5G va mas allá de esa conectividad. Nos trae nuevas capacidades con más ancho de banda, pero también mejor latencia y además nos permite exponer capacidades que nos permite trabajar con un ecosistema y crear nuevos modelos de negocio que podemos explotar nosotros directamente como operadores, pero también exponer un ecosistema que se pueda monetizar a través de terceros y eso abre un nuevo mundo de posibilidades de monetización".

En este sentido, Alexis Salas, director de Ingeniería de Orange España, ha puesto sobre la mesa la necesidad de una regulación que facilite el desarrollo de nuevos negocios en el entorno de la conectividad del 5G. Así, ha destacado que "ademas de esas ayudas y esas colaboraciones publico privada, que son claves para la conectividad, se debe exponer la red hacia las empresas y los nuevos negocios". Salas considera que "es clave también una ayuda para esa monetización. Que la regulación permita el desarrollo de esos negocios que puedan consumir la conectividad y completar el circulo virtuoso".

El directivo ha destacado que "tenemos cinco actores, ninguno de ellos europeos, que generan el 60% de nuestro tráfico y es importante que también contribuyan en ese circulo virtuoso".

Por su parte, Julia Velasco, directora de Red de Vodafone España y de Core&Services para Europa del Grupo Vodafone, considera que España está haciendo "cosas muy buenas por favorecer el despliegue del 5G, pero se pueden hacer mas cosas". En este sentido reclama una mejor regulación. "Es muy importante que se pueda desplegar en esas zonas blancas y no tenemos un marco regulatorio uniforme que nos garantice un despliegue ágil y rápido y que todo funcione como un reloj bien engrasado".

Así, "también debemos entender que el modelo financiero del sector requiere un ajuste en determinados aspectos, porque nosotros estamos en deflación , pero nuestra carga impositiva no baja". "En nuestro caso particular creemos que hay que ser riguroso y en el caso de las ayudas 5G no todos estamos jugando en igualdad de condiciones porque se han impuesto determinadas restricciones que pueden impactar a unos y a otros sin suficiente claridad, por lo que el grado de incertidumbre en determinados aspectos todavía nos impacta". Pese a estas nuevas peticiones, Velasco cree que "el empuje que se está dando es valiosísimo".

Por su parte, Alfonso Juan Álvarez, Managing director de Cellnex Spain, también considera que el Gobierno lo está haciendo bien pero ha aprovechado su intervención para poner sobre la mesa tres cosas mas.

"Todos este despliegue viene por delante y una vez se haya adjudicado estaremos con el agua al cuello de tiempo y nos enfrentaremos a los problemas más habituales como el trato y gestiones con los ayuntamientos, y ayudar ahí estaría muy bien".

En segundo lugar cree que se debe "asegurar que los operadores tengan negocio en esas zonas al margen de los casos de uso que hemos comentado, también podría verse beneficiado por una admnistración que se coordina para que haya trafico y se contrate a los operadores cuanto antes"

Por último, considera que "España debe liderar una transformación a escala de Unión Europea todavía pendiente. A escala europea todo este sistema de telecomunicaciones depende de tener operadores fuertes y esto es evidente hoy en día. La UE puede hacer muchísimo más para ayudar a que esos operadores tengan esa capacidad que en otros continentes tienen mucho más claro y España debe ayudar a no flaquear a insistir en que la UE de pasos hacia un entorno no tanto procompetitivo, que a veces eso resta oportunidades de crecimiento y de hacer negocio, y de dar una transformación de la visión a escala europea de las telecomunicaciones para que al final comemos todos los operadores en esta cadena de valor y ellos deben tener una situación financiera viable para que todo lo demás funcione".

"Desde el centro de Madrid a las zonas blancas todo depende de lo mismo . El gobierno puede ayudar a que el mecanismo regulatorio a escala europea vaya avanzando en la linea que los operadores necesitan", asegura Álvarez.

Hanen Garcia, Global Telco Solutions Manager de Red Hat, ha destacado que "todavía queda mucho trabajo por hacer en términos de inversión e innovación para la creación de nuevos servicios para cubrir estas zonas, que va activar el ecosistema".

Se necesitan "nuevos modelos de negocio y poder reducir esa financiación que se necesita para poder continuar con el despliegue en todas esas zonas. Creo que España no lo está haciendo tan mal cuando veo todo el ámbito internacional y me encanta que los operadores estén trabajando mano a mano con los organismos estatales para seguir impulsando en esa dirección. Nosotros estamos para acompañarlos en toda la transformación y ayudar a sus clientes en la generación de nuevos servicios y nuevos modelos de negocio".