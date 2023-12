Los operadores piden blindar la seguridad en las redes privadas para el futuro del 5G

Más dispositivos conectados, una latencia más baja y una mayor velocidad. Son buena parte de las ventajas que traerán las redes 5G. Pero en la ecuación aparece otro elemento clave: la seguridad. Todos estos condicionantes, que marcarán el futuro de este salto tecnológico, han sido analizados en la segunda mesa del Foro Empresarial Las recetas del 5G español para liderar Europa, organizado por elEconomista.es, y que se ha centrado en el papel de las redes privadas. Para ello se ha contado con la participación de David Polo, responsable de Negocio Área de Empresas y Comunicaciones Críticas de Ericsson Iberia; Juan de Miguel, Head Of Technology Strategy and Innovation at Vantage Towers; Miguel Feu, director de Desarrollo de Negocio E5G de Fujitsu; Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Pedro Matey, gerente de Comunicaciones e Infraestructura de Seguridad de Renfe.

Ha abierto el turno de intervenciones David Polo, de Ericsson Iberia, quien ha dejado claro que "el 5G es estratégico para las empresas y debería estar en la parte alta de las agendas de cualquier CEO de las compañías". Las redes públicas y privadas de 5G, ha añadido, "tienen la capacidad de cambiar el tejido productivo del país".

Por su parte, Juan de Miguel, Head Of Technology Strategy and Innovation at Vantage Towers, una de las empresas líderes en torres de comunicación en España, ha querido centrarse en situaciones prácticas de implantación y despliegue de esta tecnología. En este sentido, De Miguel ha destacado que el mercado español ha reaccionado muy bien, aunque hay márgenes de mejora. También ha hecho balance de temas positivos y negativos que marcan la agenda de esta nueva tecnología y sobre los que hay que difundir más información. A modo de ejemplo, por un lado están temas como los relativos a las radiaciones electromagnéticas y, por otro, los referidos a las múltiples bondades que el 5G puede traer a los clientes.

Antes de cerrar su primera intervención, De Miguel se ha referido a las ayudas que ha puesto en marcha el regulador para esta tecnología y las ha calificado de "fundamentalmente necesarias". Hasta el momento, el apoyo está previsto para el despliegue, pero no la infraestructura. "Pediría que hicieran una revisión para ver cómo se van a repartir estos recursos", ha explicado a modo de advertencia.

Miguel Feu, director de Desarrollo de Negocio E5G de Fujitsu, ha centrado el debate en que la misión de su compañía, una firma japonesa y global en el sector de las TIC, es "facilitar que el ciudadano y la empresa accedan a la tecnología y lo hagan de manera segura y sostenible". Es por ello que ha advertido que en la actualidad "o cambiamos las formas de trabajar o no podremos aprovechar las ventajas que nos da el 5G".

En este sentido, ha añadido que "tenemos que pasar ya a la implantación de los casos de uso", ha emplazado Feu sobre las necesidades de poner en marcha casos prácticos de 5G. "Hay que aterrizar la industrialización en cosas muy prácticas", ha afirmado.

Las empresas públicas

La mesa de debate ha contado también con la participación de empresas públicas, que han puesto sobre la mesa su posicionamiento en torno al desarrollo de las redes privadas de 5G. Una de las voces autorizadas para ello ha sido la de Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona, quien ha puesto de manifiesto el cambio que en los últimos 20 años que se ha producido con "la velocidad del cambio", en referencia a la experiencia vivida con el paso de las redes 2G, 3G y 4G.

A Navarro se ha sumado Pedro Matey, gerente de Comunicaciones e Infraestructura de Seguridad de Renfe. Matey ha concretado la ambición que compañía ferroviaria tiene hasta 2028 apoyándose en su plan estratégico, en el que figura como palanca la transformación digital. Prueba de que este tema ocupa un lugar relevante es que solo en 2023 la compañía pública ha invertido 70 millones de euros para esta partida y suma ya 240 millones de euros invertidos en los últimos años.

"Buscamos aquellas tecnologías más disruptivas e innovadoras. Nos fijamos en big data, en IoT, en inteligencia artificial y, por supuesto, en 5G", ha empezado Matey. "Para nosotros como usuarios venir aquí y hablar como quinta generación es una alegría porque sabemos ya que estamos delante de una gran oportunidad", ha añadido.

El principal reto

El aspecto más repetido por todos los ponentes ha sido la seguridad, pues, si bien es cierto que las redes privadas de 5G pueden ofrecer un mayor nivel en comparación con las redes públicas, este factor sigue siendo igual de crítico o más en entornos industriales y empresariales en el que la soberanía de los datos y la integridad de la red son clave.

Así, Polo cree que "se debe afrontar este reto desde múltiples capas y llevar a cabo un análisis de riesgo", así como incorporar medidas adicionales como la autenticación o el doble factor.

De Miguel, por su parte, recordó su primera experiencia con las redes privadas virtuales y la reacción de los clientes, que quieren siempre garantizar que la información que corre por estos canales no escapa de dicho entorno.

Navarro ha incidido en que la seguridad es el tema troncal de la tecnología 5G incluso desde un plano "moral". En Europa, por ejemplo, "se están dando pasos en este sentido, porque no afecta solo a las empresas, sino también a los ciudadanos", ha recordado.

En cuanto a Renfe, la seguridad es un motivo de preocupación, porque existe un riesgo creciente por una mayor exposición. Un caso práctico para el operador público se da en la sensorización masiva de su material rodante, que traerá una mayor exposición al riesgo al estar bajo el paraguas del 5G. "Vamos a pasar a tener cinco trillones de dispositivos conectados", ha dicho para ejemplificar. "Tendremos que poner barreras a modo de solución", ha añadido

No obstante, también hay ventajas, según ha afirmado el ejecutivo. Por ejemplo, en la predicción del consumo de baterías o en mejorar el mantenimiento de los trenes, haciéndolo más productivo para saber cuándo y cómo actuar. Otro campo de actuación puede ser la videovigilancia, que puede ser a bordo o con alta definición.