Telefónica convocará su primera cumbre de directivos postpandémica

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, tiene previsto convocar a los principales directivos del grupo para celebrar el próximo 9 de noviembre, por lo que será la primera cumbre formal de ejecutivos tras la pandemia. El encuentro se celebrará en la sede de la compañía, en el Distrito de la Comunicación de Madrid, justo un día después del Día del Inversor que el grupo convocó a finales del pasado julio.

Según ha podido conocer elEconomista.es, la cita servirá para explicar el nuevo plan estratégico con los primerísimos espadas del grupo, procedentes de los 20 países. El mismo cónclave forma parte de la estrategia de comunicación de la compañía para informar de los objetivos para los tres próximos años a toda la plantilla, formada por cerca de 90.000 trabajadores. En citas similares –como las celebradas en 2009, 2012 o 2018– Telefónica convocó a cerca de mil directivos, pero en esta ocasión la cifra será extraordinariamente inferior, pero sin que aún se haya estimado el aforo.

En el mismo encuentro, el presidente de Telefónica abordará los aspectos claves de la estrategia que guiará los pasos del grupo durante los próximos años, empezando por un 2024 en el que el operador celebra sus primeros cien años de vida. Hasta el próximo 19 de abril del aniversario, faltarán entonces apenas 222 días, en una fecha señalada no sólo para recordar el legado recibido sino para mirar un futuro donde la tecnología seguirá ayudando a las personas a hacer un mundo más humano y conectado. En ese momento también se espera anunciar la despedida de las redes de cobre así como, presumiblemente, las de 2G y 3G.

Como ya apuntó Álvarez-Pallete en su discurso a los accionistas en la última junta del grupo, también se esperan del presidente muestras de agradecimiento a empleados y clientes, así como el anuncio de reforzados compromisos para que Telefónica pueda seguir liderando la innovación en el sector.

Por lo pronto, tal y como ya informó este periódico la semana pasada, la teleco espera ver crecer sus beneficios de forma natural, sin necesidad de operaciones corporativas, como sucedió en 2021. Según las estimaciones del consenso de analistas, las ganancias brutas superarán de nuevo los 13.000 millones, hasta los 13.217 millones de oibda en 2024 y 13.299 millones al año siguiente en lo que parece un punto de inflexión en su negocio, algo que promete convertirse en argumento para el optimismo en el encuentro con inversores de noviembre.

La entrada del grupo Saudi Telecom, actualmente con un 4,9%, en espera de la autorización administrativa para elevar su participación hasta el 9,9% y con presencia en el consejo, también será otro de los asuntos susceptibles de valoración por parte del primer ejecutivo de la corporación.

Consejo de Administración

La compañía celebra este miércoles su reunión ordinaria del consejo de administración de finales de mes, donde se espera que Álvarez Pallete informe a los consejeros sobre la irrupción de STC en el capital de la teleco. Más de tres semanas después de la compra de acciones, el Gobierno reconoció el pasado martes que no ha recibido notificación oficial por parte de STC de su adquisición por encima del 4,9%, por lo que aún no se ha activado el procedimiento de autorización administrativa, preceptiva al tratarse de una empresa estratégica para el país con actividades en el sector de defensa. Pese a ello, la vicepresidenta segunda en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya ha mostrado su rechazo a la operación tras indicar que "trabajará" para que no cuaje la presencia saudí en la teleco por encima del límite del referido 4,9%.

Acuerdo con Ericsson

El proveedor de infraestructuras y tecnologías de telecomunicaciones Ericsson y Telefónica anunciaron ayer la firma de un Memorando de Entendimiento para acelerar la adopción de redes abiertas construidas sobre la arquitectura 'Cloud RAN' de Ericsson, basada en la tecnología 'Open RAN'. Según informó ayer Telefónica, las dos compañías también explorarán cómo desplegar emplazamientos 'Cloud RAN' con un alto grado de automatización, adoptando los principios de la computación en la nube y haciendo uso de "las mejores prácticas del ecosistema".

Movimiento de BlackRock

El fondo BlackRock ha elevado al 0,6% su posición corta en Telefónica, desde el 0,5% anterior, según figura en los registros de la CNMV. La mayor gestora internacional de España apuesta 140 millones por una bajada en la cotización de la teleco. El fondo se convierte en el segundo mayor inversor de Telefónica con el 4,98%, por detrás de Saudi Telecom (4,9%), y ya por delante de Caixaban (4,87%) y BBVA (4,83%). El año pasado, la firma de inversión votó en la junta de accionistas en contra de las remuneraciones del equipo directivo, para evidenciar así su posición crítica.