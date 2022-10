La 'nueva Indra' nacerá en la junta de mañana en espera de un nuevo CEO

Que nadie espere polémicas, tormentas ni terremotos en la Junta de Accionistas que mañana viernes celebra Indra en su sede de Alcobendas, a partir de las 11.00 horas. La convulsión de la junta del pasado junio, cuya cicatriz aún sigue fresca en la memoria del Ibex, quedará para la antología del disparate tras el súbito cese de medio consejo. Con las cautelas propias de una compañía en ebullición corporativa desde el inicio del verano, fuentes conocedoras de la situación aventuran un encuentro "tranquilo y sin sorpresas".

Al margen de las decisiones propias de la junta, la creación formal del nuevo consejo marcará un antes y un después en la reciente historia de la compañía. De hecho, el nacimiento de la nueva Indra debería producirse tras la cita de este viernes por el simple hecho de que la multinacional convertirá en bandera su orientación estratégica hacia el ámbito de la defensa.

Por lo pronto, Indra dispondrá de un consejo de administración diseñado de forma escrupulosa para cumplir los requerimientos de las normas de buen gobierno, de los que la mitad de ellos son independientes y con una presencia femenina en sintonía con las recomendaciones de diversidad de género de la CNMV.

La caja de los truenos en torno al relevo en el primer puesto ejecutivo se abrirá en las próximas semanas, una vez asentado el nuevo consejo. Todo apunta a que Marc Murtra, presidente no ejecutivo de Indra y su consejero delegado, Ignacio Mataix, no comerán el turrón juntos en la compañía debido a la salida de este último. El sucesor podría encontrarse en casa, quizá en la persona de Luis Abril, consejero ejecutivo y director general de TI en Indra, además de responsable de Indra Soluciones Tecnologías de la Información (Minsait). Pero ese asunto no es prioridad en vísperas de una junta con tres puntos del orden del día claros y precisos desde hace un mes. Además, no se han incorporado nuevos asuntos a tratar, una vez que el pasado domingo concluyó el plazo para este tipo de modificaciones sobrevenidas por parte de los accionistas con más de un 3% del capital.

Por un lado, se aprobará el número de miembros del consejo de administración, con 14 integrantes propuestos, sin que se presuman especiales controversias en cifra tan quinielística. A continuación, se solicitará el visto bueno de la Junta para nombrar a seis nuevos consejeros independientes y uno dominical. Además de Bernardo José Villazán, del ICAI, designado hace poco más de un mes, también se encuentran otros cinco consejeros de reconocido prestigio, sugeridos inicialmente por la consultora especializada JKorn Ferry: Virginia Arce, socia de PwC España; Olga San Jacinto, experta en estrategias de transformación; la abogada Coloma Armero; Axel Arendt, exdirectivo de Rolls-Royce, y Belén Amatriain, exdirectiva de Telefónica. Por otra parte, también se someterá a consulta de los accionistas el nombramiento de Juan Moscoso, en calidad de consejero dominical en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi).

Por su parte, los accionistas de Indra también deberán decidir sobre la supresión o no del voto dirimente (empleado para resolver posibles casos de empate u otro tipo de disputas) del presidente no ejecutivo, detalle menor que obliga a modificar el artículo 24 de los Estatutos Sociales de la compañía.

La nueva Indra mantiene los accionistas principales ya conocidos: la Sepi, con el 25,2%; Fidelity Management Research, con el 9,9%; Amber Capital, con el 5,1%; Sapa, con el 5%, y Norges Bank, con el 3,6%, según datos actualizados el pasado 19 de octubre.