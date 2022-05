Apple genera más de 121.000 empleos en España para los desarrolladores

La tienda de aplicaciones de Apple, App Store, se ha consolidado en los dos últimos años como una máquina de generar ingresos y empleos en España, Europa y en el mundo. En la actualidad, la plataforma ofrece globalmente 1,8 millones de aplicaciones, recibe 600 millones de visitas cada semana y proporciona herramientas y servicios de valor para mil millones de clientes de todo el mundo.

Según los datos actualizados del informe 'Spotlight on Small Business & App Creators on the App Store, realizado por economistas independientes de Analysis Group, los ingresos de los desarrolladores más pequeños activos en la App Store se han duplicado respecto a 2019, con un crecimiento del 113% en los últimos dos años, lo que a su vez supera en más del doble el repunte de la facturación de los grandes desarrolladores de la misma plataforma. Además, la mejora de los resultados comparativos se replica en la mayoría de las regiones del mundo.

Según explican fuentes de Apple, el ecosistema de las aplicaciones de iOS ocupa en la actualidad a 2,2 millones de trabajadores europeos, un 7% más que hace un año, lo que se traduce en un fuente de prosperidad para los emprendedores interesados en crear nuevos negocios, innovar y llegar a los clientes a través de la pandemia. En el caso de España, el AppStore ha generado 121.000 empleos, un 42% más que un año atrás. Además, Apple ha apoyado a 45 desarrolladores españoles a través del programa App Store Foundation, iniciativa en la que han participado más un millar de desarrollares europeos.

La internacionalización de los ingresos también es otro rasgo de identidad de la economía de las aplicaciones, ya que el 40% de las descargas de aplicaciones proceden de países distintos a los de origen. Al mismo tiempo. Casi 200.000 desarrolladores lanzaron una aplicación el año pasado a través de AppSotre, lo que representa un 20% más que en 2020.

El estudio considera pequeños desarrolladores aquellos que acumulan menos de un millón de descargas, con beneficios inferiores al millón de dólares, aunque deben acumular más de mil descargas de sus programas en los doce últimos meses. En la actualidad, Europa representa la cuarta parte del total de desarrolladores pequeños, con un 24% de cuota, frente al 23% de China, el 14% de los Estados Unidos y el 4% de Japón, mientras que el 34% restante se reparten en otros países del mundo diferentes a los anteriores. Además, en el mismo periodo de referencia, el número de desarrolladores más pequeños y emergentes que se unen a la App Store ha crecido: por ejemplo, en el Reino Unido, el número de pequeños desarrolladores nuevos en la App Store creció casi un 40% desde 2019 y, en Alemania, creció más del 25%. Los emprendedores de aplicaciones abonan una tasa de comisión reducida del 15 por ciento hasta el primer millón de dólares de ingresos, frente a porcentajes superiores de otras plataformas.

Entre las conclusiones del trabajo se desprende que las empresas que con más intensidad han utilizado las aplicaciones son precisamente las que mejor han superado las restricciones propias del Covid. "Estos desarrolladores y sus aplicaciones han ayudado a las personas a encontrar formas nuevas y a menudo duraderas de colaborar con sus colegas, encontrar entretenimiento, perfeccionar su creatividad y conectarse con amigos y familiares", explican desde el blog corporativo de Apple.

Los mismos expertos apuntan que 45% de los grandes desarrolladores actuales o no estaban en AppStore hace cinco años o ganaban menos de 10.000 dólares. Asimismo, "cada vez son más los desarrolladores que logran un crecimiento constante y sostenible año tras años, y más de una quinta parte experimenta un aumento de las descargas de al menos un 25% anual desde su primer año completo en el AppStore. Por otra parte, y a través del Programa de Fundaciones de la App Store, lanzado en 2018, Apple ha apoyado a más de 1.000 desarrolladores emergentes de toda Europa, con apoyo técnico no solo para crear aplicaciones sino para mejorarlas y optimizar su presencia en la AppStore.