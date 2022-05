Francisco Aranda (UNO Logística): "El volumen de paquetes ha caído un 20% porque el consumo se ha retraído"

Las cadenas de suministro globales han sufrido mucho en los últimos dos años, pero más si cabe en los últimos meses. Además, el sector se está viendo impactado de forma muy importante la subida de costes de los carburantes, uno de sus principales suministros. Para conocer la situación elEconomista ha hablado con Francisco Aranda, presidente de la patronal UNO Logística.

Mes y medio después de que se aprobase la bonificación de los 20 céntimos, ¿en qué situación se encuentra el sector?

El acuerdo al que se llegó con la ministra fue un buen pacto, pero tiene dos problemas: se queda corto en plazos, los problemas que provocaron la puesta en marcha de ese tipo de medidas está claro que van a continuar después del 30 de junio; y como la ministra se reunió tarde con la gente de Plataforma, ha provocado un problema de congestión en el sector del transporte que todavía tratamos de solucionar.

¿Todavía no está solucionado?

Cuando se producen estos cuellos de botella la gente piensa que se solucionan en 24 o 48 horas y la cadena de suministro es muy amplia. Exige tiempo para que la situación se regularice.

"Los problemas de la cadena de suministro seguirán en el primer semestre del año que viene"

¿Cuánto tiempo se podría necesitar?

El problema provocado por el paro del transporte, calculo que a medidos de junio podríamos decir que ya se habrá regularizado, lo cual no significa que se regularice la cadena de suministro ni la logística. Lo que tenemos que hacer cuanto antes es reunirnos con la ministra para avanzar en nuevas medidas porque los problemas continúan.

Los precios han vuelto a subir y prácticamente se han 'comido' el descuento...

Ése es el problema. Los precios han vuelto a subir y, por lo tanto, las empresas están pasando por una situación muy complicada. Somos intensivos en energía, combustible...

¿Qué tipo de medidas van a plantear?

En primer lugar, que se mantenga la ayuda de los 20 céntimos. En segundo lugar, mantener la devolución del combustible mensualmente en vez de cada trimestre y, posteriormente, hay un tema que me preocupa mucho, la transición verde. Tiene que ser una transición, no una revolución, y en este momento es muy complicada. Nuestras empresas están solicitando a los fabricantes la compra de vehículos verdes y no se está produciendo porque está paralizado el sector. Si la realidad está paralizada, parece lógico que la normativa acompañe a la realidad.

"Es imposible llegar a los plazos previstos para la transición verde, no hay vehículos y así no se puede multar"

Faconauto ya dijo que era muy difícil alcanzar los plazos...

Yo diría que es imposible, tal y como estamos en estos momentos. No tiene sentido que se multe a empresas por no adoptar determinadas medidas que es imposible adoptar porque no hay vehículos.

¿Se va a plantear a nivel europeo o nacional?

Nuestra responsabilidad es nacional y vamos a intentar que esos plazos se agranden. Imaginamos que nuestra situación es igual a la de otros países. Si podemos liderarlo nosotros, igual que en España lideramos otras medidas, la mayoría de ellas relacionadas con los impuestos, lo haremos. Es una medida absolutamente razonable y que todo el mundo la puede ver en el mercado, el que se alarguen los plazos.

¿Hasta cuándo pueden alargarse los problemas en la cadena?

Nosotros creemos que este año va a continuar el problema y el primer semestre del año que viene también. Estamos en máxima tensión: Shanghái está funcionando al 22%. Una mercancía de China a Europa tarda 100 días. Hay que replanificar la cadena de suministro permanentemente para que no haya desabastecimiento. ¿Qué pasa si China decide levantar todos los confinamientos? Habría un caos espectacular. No hay suficiente gente trabajando en los puertos, ni gente que transporte desde las fábricas a los puertos ni en las propias factorías. Esto es ya un problema estructural y es que la ultradependencia de China ya no es sostenible. No significa que la globalización se rompa. Vamos a un nuevo escenario productivo donde el valor añadido no va a ser el coste del trabajo. Será talento, competencias digitales, cercanía a los mercados...

"Si bajar impuestos siempre es bueno, en momentos de crisis es fundamental"

Eso cuesta dinero, ¿está el consumidor dispuesto a asumirlo?

Habrá que verlo. Relocalizar industrias cuesta dinero, pero en la industria 4.0 España tiene mucho que decir por la posición geoestratégica: somos un gran hub logístico a nivel mundial. Pero se necesita seguridad normativa, una política fiscal amable, que haya inversión en I+D...

¿Están trabajando en este sentido?

Sí, se lo hemos dicho a la ministra Maroto, cuando sale a vender España una de las carpetas debería de ser la logística. Es un polo de atracción eficiente, reduce costes y aporta valor añadido. Dijo que iba a ponerla en marcha porque es consciente de que estamos innovando y que ha tenido un crecimiento espectacular en poco tiempo.

Hablamos de rebaja fiscal...

Es fundamental. Si bajar impuestos siempre es bueno, en momentos de crisis es fundamental. Porque no reduces tu base productiva y permites que las empresas hagan inversiones.

"El aparato de la formación va muy lento y no está lo suficientemente cerca de la necesidad"

Bruselas ya advierte de que hay que prepararse para el corte del gas ruso, ¿estamos preparados?

Europa es un gran espacio económico, pero no somos un jugador como Asia o EEUU y eso es en lo que deberíamos de trabajar para hacer frente a los retos que vienen.

La logística es uno de los sectores que más empleo ha creado...

Estamos alrededor del millón de trabajadores y el sector está en plena transformación. Está exigiendo mucho capital humano cualificado.

¿Hay capacidad para cubrir esos puestos cualificados?

Nos preocupa mucho. El aparato de la formación va muy lento y no está lo suficientemente cerca de la necesidad del tejido productivo.

¿Los volúmenes están siendo los esperados?

Han bajado de manera muy importante. Lo llevamos notando desde septiembre. Tuvo cierta alegría por el efecto Navidad y luego volvimos a notar el retraimiento del consumo. Es una caída del 20%.