José A. López: "Lyntia sale a la venta en breve y puede valer bastante más de 3.500 millones"

Lyntia, el principal operador neutro de fibra óptica de España, distribuirá en cuestión de días su cuaderno de venta. "Puede ser este mismo enero o inicios de febrero, pero el anuncio del teaser es inminente", indica su consejero delegado, José Antonio López, en un encuentro con elEconomista a través de videoconferencia. La futura valoración de la compañía, propiedad del fondo francés Antin, queda a expensas de las leyes de la oferta y la demanda, aunque su primer ejecutivo hace cuentas con los referentes más cercanos para aventurar un precio de salida muy superior a los 3.500 millones, y quizá rebasar los 4.000 millones de euros. Con cerca de 42.000 kilómetros de fibra óptica desplegados en España y presencia en 60.000 inmuebles de 2.700 localidades, la compañía confía en aprovechar el buen momento que actualmente comparten los negocios de infraestructuras de telecomunicaciones y tecnologías, cuyas últimas operaciones han disfrutado de múltiplos de ebitda de entre 30 y 40 veces.

¿Cuándo esperan iniciar el proceso de venta de la compañía?

Estamos preparados para cuando el accionista decida dar el pistoletazo de salida. Lo intentaremos en breve. No sé si será esta semana o la que viene.

¿Qué precio estima?

Se vende por lo que vale, siempre es así. Si me muevo por referencias, vemos lo que se ha pagado por el 40% de Reintel, que solo tiene fibra oscura, y se ha valorado en 2.200 millones de euros. También está la venta de Adamo, por 1.300 millones, pese a que únicamente opera en el mundo rural y tiene muy pocos clientes. Si suma esas cantidades alcanza los 3.500 millones de euros. Ahora bien, Lyntia tiene más activos que lo que ofrecen esas dos compañías juntas, porque disponemos de fibra iluminada -al contrario que Reintel, que solo es fibra oscura- y porque tenemos muchos más clientes y hogares pasados con nuestra fibra que Adamo. Entiendo que Lyntia debería valer bastante más.

El sector está manejando unos múltiplos de 'ebitda' en las valoraciones realmente sorprendentes, ¿a qué se debe esta euforia?

Sí, los múltiplos de ebitda son muy altos. Por las torres de Telxius se han pagado 32 veces y en otras operaciones de Infra en Europa también 30 veces. En los Estados Unidos, las valoraciones de hace unas semanas por data centers son de casi 40 veces. El multiplicador nos va sorprendiendo. Va subiendo cada seis meses... ¿Las razones? Veo que hay mucha liquidez en el mercado, hay muchos fondos que ven Infra como un sitio en el que estar. Son conscientes de que el crecimiento en el mundo de los datos es exponencial.

¿Qué perfil de posibles candidatos se espera que muestren interés por Lyntia?

Lyntia es interesante para fondos de Infra, private equity y para algún socio industrial. Es una empresa muy atractiva porque es un activo único y es el último que se puede aspirar a comprar. Es difícil que Telefónica venda toda su red a alguien. Red Eléctrica, por su parte, ya ha manifestado que quiere conservar la mayoría tras vender el 49%. Es decir, para los fondos a los que les guste este tipo de negocio no hay otra igual. Esperamos muchos y distintos perfiles y mucha gente atendiendo el teaser. Prevemos mucha demanda y en cuanto al plazo estimado de la decisión de venta será para el próximo verano, dentro de unos seis meses.

El fenómeno de la telefonía 5G también añadirá valor a las firmas de infraestructuras de fibra, ¿verdad?

El 5G de nueva generación no funcionará con todas sus capacidades sin la transmisión mediante fibra. Lógicamente, el despliegue de 5G impulsará nuestro negocio y lo veremos en breve. Entre los próximos tres y cinco años, el 90% de las estaciones macro que conocemos en España tendrán fibra, sin contar las small cell y otros sistemas de transmisión. El margen de crecimiento es muy elevado ya que, actualmente, de las 44.000 torres que existen en España solo están fiberizadas el 35%.

El crecimiento de los datos también juega a favor de su negocio...

Sin duda. Recientemente leí en Financial Times que uno de los grandes desafíos de Microsoft, Facebook y Google es que los anchos de banda actuales no son suficientes para la demanda que se avecina y eso lo comparto. El crecimiento de datos es mucho más acelerado de lo que hemos visto ahora con la suma de la realidad virtual, 5G, IoT, la inteligencia artificial, el metaverso... y eso lo ven y lo valoran los analistas. Esto se va a acelerar mucho más de lo que creemos y hablamos de negocios muy concentrados. En fibra oscura sólo está Reintel y nosotros; en fibra iluminada, compite Telefónica con nosotros de alternativa.

¿Qué más pueden valorar positivamente los compradores?

Creo que el ebitda por sí mismo no dice mucho en el sector. Ellos calculan hacia dónde avanza este mercado. Están seguros de que los datos son básicos para todos y que existe una alta posibilidad de que la demanda siga aumentando. Además, afortunadamente, en el mundo de la Infra, la fibra y las torres no existen los low cost que sufren los operadores. No hay competencia por ese lado. El nuestro es un negocio muy estable, que genera mucha caja y eso es atractivo para los analistas. Además, tenemos mucho margen para crecer tras preparar la infraestructura desde hace tres años e integrar las tres redes (Iberdrola, Endesa y Ufinet) para ser la única alternativa nacional en fibra iluminada a Telefónica. Además, nuestra fibra está preparada técnicamente para ofrecer soluciones nacionales a las empresas.

¿Cómo interpreta un operador neutro la posible oleada de adquisiciones que parece se aproxima a Europa y quizá a España?

El rock and roll nos va bien a los operadores neutros. Básicamente, nosotros, con quien competimos es contra Telefónica. Por lo tanto, la creación de jugadores más grandes, con sus propias redes, tenderán a separarse cada vez más de Telefónica. Eso es bueno para un operador neutro. Si eso termina por suceder, lo veremos positivamente, porque al menos habrá cartas sobre la mesa para jugar. A mí me va la marcha. Nuestra obligación es ser flexibles, rápidos y más ágiles que el competidor y, por tanto, prefiero un mercado dinámico.

Y si aparece un cuarto operador más reforzado, ¿cómo impactaría en el negocio?

Si surge un cuarto gran operador, para el sector no es bueno, aunque a nosotros no nos irá mal, ya que necesitará red. Será negativo para nosotros si Telefónica compra a alguien, ya que contra esa empresa no podemos competir los operadores neutros y nos quitaría del mercado a ese cliente fruto de la adquisición. Aunque eso es bastante improbable por temas regulatorios. Además, Telefónica ya tiene red y no necesita infraestructuras de los operadores neutros.

¿Cómo impactaría en Lyntia una eventual venta de Telefónica de parte de su fibra?

Pienso que nos vendría bien. Vaya por delante que es una compañía amiga y como español estoy orgulloso de una empresa como Telefónica. Dicho eso, hay que reconocer que los tiempos de provisión de Telefónica en el mercado mayorista son propios de un elefante. Y ojalá sigan así mucho tiempo. Por lo tanto, si Telefónica vendiera su red de fibra, o una parte, no podría hacer el bandle, ni por regulación ni comercialmente, y eso nos favorece a nosotros. Insisto, me encantaría que se movieran las fichas porque así surgirán oportunidades. Igual dentro de un año les digo que el mercado se movió y Lyntia no pilló ni una. Así es la vida, pero prefiero jugármela en el partido antes que verlo desde el banquillo.

¿Lyntia tiene una dura competencia en circuitos con Telefónica?

Lo que hace muy bien Telefónica es el bandle. Ocurre, por ejemplo, en la red de acceso más rural: aquel cliente que quiera dos circuitos quizá necesite comprar el paquete con cuatro circuitos para tener un buen precio. Para los neutros es más difícil competir en ese terreno. Conviene recordar que Telefónica sigue manteniendo un 75% de cuota de mercado en el negocio español de los circuitos, lo que es inusual en Europa. Lo lógico es que los incumbentes no tengan más del 50%, por lo que deberíamos aspirar a ganar un 25% de cuota a medio o largo plazo.

¿Tuvieron oportunidades en la venta de la fibra de Red Eléctrica?

No, por regulación no podemos. Tenemos más del 90% de la fibra oscura en España, por lo que la compra hubiera generado unos remedies tan salvajes que no tendría sentido para nosotros. Sin remedies nos hubiera encantado, bendito monopolio hubiera sido.

¿En qué quedó el conflicto que mantenía REE con Adif?

La concesión sigue viva hasta 2032 y lo que Adif ha manifestado públicamente es que no tiene intención de renovarla. Que luego cambie de opinión de aquí a 2032, es otra cosa. Por lo tanto, en este momento le quedan 10 años de servicio a Red Eléctrica.

Respecto a las nuevas construcciones que pudieran incorporarse al acuerdo, ¿Podría haber otro paquete que oferte Adif y que fuera de su interés?

Perfectamente. Todo lo que no se contemplaba en aquel paquete está expresamente excluido. Si siguieran tendiendo red de alta velocidad y desplegaran fibra o hicieran canalizaciones, entonces sería algo que miraríamos con cariño.