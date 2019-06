Oppo y Xiaomi dejan ver sus primeros móviles con cámara frontal bajo la pantalla

La ubicación de la cámara frontal y los sensores de reconocimiento facial se han convertido en una pesadilla para los diseñadores de teléfonos en los últimos años. La aspiración a tener una pantalla completa choca con el notch, o ceja, un mal necesario implantado para alojar los componentes.

Aunque el notch es cada vez menor, o se ha visto sustituido por sistemas mecánicos, Xiaomi y Oppo se han echado un pulso en el mismo sentido para demostrar su capacidad de innovación. Ambas compañías chinas han mostrado un vídeo en el que revelan un smartphone que cuenta con la cámara oculta tras el panel de la pantalla.

De este modo, la cámara frontal queda establecida tras el panel y mientras se está navegando nada hace sospechar que bajo la pantalla se encuentra realmente una lente para selfies.

Oppo ha sido la primera que, a través de Twitter, ha revelado un vídeo en el que se ve la parte frontal de un smartphone. Éste, pasa por varias pantallas que se cubren por completo hasta que en un momento dado se abre la aplicación de cámara y se ve cómo funciona. Es tan sutil el sistema, que Oppo señala dónde se ubica la cámara poniendo el dedo sobre ella.

"Para aquellos que buscan la experiencia de pantalla perfecta en un teléfono inteligente, prepárense para sorprenderse. Está viendo un primer vistazo a nuestra tecnología de cámara selfie debajo de la pantalla", ha explicado Oppo a través de un tuit.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. ????



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! ???? pic.twitter.com/FrqB6RiJaY