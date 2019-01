Así sería el smartphone plegable de Xiaomi: una gran pantalla que se dobla en tres partes

El 2019 será el año de los teléfonos plegables. Samsung es una de las compañías que se ha situado a la vanguardia de este desarrollo, ya que incluso dejó su prototipo a finales de 2018. Ahora, se ha conocido que Xiaomi también se sumará con un smartphone de este tipo en el que ya estaría trabajando.

Evan Blass, el reputado filtrador de información de dispositivos que saldrán próximamente al mercado, ha compartido en su cuenta de Twitter un vídeo en el que aparecería supuestamente el smartphone plegable de Xiaomi.

A diferencia del modelo de Samsung, que se plegaba por la mitad a modo de libro, el del gigante chino se doblaría en tres, quedando así la parte central como única pantalla cuando el smartphone se pliega.

De este modo, el doble pliegue permite tener una tablet de grandes dimensiones para visualizar contenido, aunque cómodo de llevar en el bolsillo cuando se pliega por completo.

Más allá de Xiaomi y Samsung, otros fabricantes como LG, Oppo o Huawei también estarían trabajando en el desarrollo de smartphone plegables, con lo que todo apunta a que a lo largo del año será tendencia este tipo de teléfonos.

Tanto es así que Google está desarrollando la versión de su sistema operativo Android adaptado a pantallas que se pliegan y despliegan, pudiéndose optimizar las aplicaciones de la mejor manera posible.

Can't speak to the authenticity of this video or device, but it's allegedly made by Xiaomi, I'm told. Hot new phone, or gadget porn deepfake? pic.twitter.com/qwFogWiE2F