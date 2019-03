Cuenta atrás para el 'Netflix' de Apple: los servicios cobran importancia en Cupertino

Apple envió ayer a medios de comunicación de todo el mundo una convocatoria muy especial. Bajo el reclamo de "It's show time" (es la hora del espectáculo), el gigante de Cupertino hace un claro guiño al próximo lanzamiento de su servicio bajo demanda de vídeo que vendrá a competir contra Netflix, Prime Video, HBO y el futuro Disney+.

La presentación, que tendrá lugar el 25 de marzo a las 18 horas de España (10 horas local) en el Steve Jobs Theater y todo apunta a que estará centrado en el contenido, principalmente audiovisual, aunque podrían llegar otras sorpresas.

La última vez que Apple usó "It's show time" en 2006, con el lanzamiento del Apple TV, un guiño que no parece casual. Se estima que Apple habría invertido unos 2.000 millones de dólares para tener un catálogo de contenido propio con el que conquistar a los espectadores en una cada vez más apretada oferta audiovisual, según reveló The Wall Street Journal.

Para ello, la compañía de Cupertino fichó hace dos años a Jamie Ehrlicht y Zack Van Amburg, dos altos ejecutivos de la industria y responsables de éxitos como Breaking Bad o The Crown. Además, dispone de otras estrellas de Hollywood para fomentar hacer atractivo su servicio como Steven Spielberg, JJ Abrams, Reese Witherspoon, Oprah o Steve Carrell. Eso sí, se espera que el contenido que se pueda ver en la plataforma sea principalmente blanco, pensando en ser consumido para toda la familia, diferenciándose así del público de HBO.

Podría tener contenido de terceros

Fuentes familiarizadas con el desarrollo del proyecto han explicado a Reuters que el 'Netflix' de Apple no sea exclusivamente de contenido de la compañía, sino que -al igual que hacen Netflix o Amazon, el servicio podría incluir programación de CBS, Viacom o Lions Gate.

Del mismo modo que Apple Music, se espera que la plataforma de televisión de la compañía sea lanzada globalmente, convirtiéndose así en un aliciente más para el usuario con dispositivos de la compañía a no dar el salto a otras opciones y mejorar su experiencia en el ecosistema.

Otra de las incógnitas es dónde podrá verse el servicio. Parece claro que a través de los dispositivos de la compañía, pero todo hace pensar que también será posible hacerlo a través de los televisores inteligentes con los que recientemente ha llegado a un acuerdo, como Samsung o LG.

También un 'Netflix' de la prensa

Otro de los anuncios que podría llegar el 25 de marzo es el lanzamiento de una plataforma en la que disponer de la libre lectura de varios medios de comunicación a través de una suscripción mensual. Un kiosko virtual para leer contenido de forma libre e ilimitada por menos de 10 dólares mes.

Para ello Apple compró la aplicación de revistas digitales Texture en 2018, una plataforma que permite el acceso libre a más de 200 publicaciones en todo el mundo. El movimiento recuerda a la compra de Beats por parte de la compañía antes del lanzamiento de Apple Music, el ya principal rival de Spotify.

Esta plataforma servirá también de impulso a Apple News, que no ha terminado de cuajar entre algunas de la reticencias de los medios de comunicación de volcar su contenido a través de la app. Sin embargo, el carácter global que se estima del nuevo servicio, servirá como aliciente para atraer a los lectores. Además, como con News, el servicio buscará el periodismo de calidad.