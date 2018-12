Apple prevé revolucionar la industria editorial con el 'Netflix' de la prensa

Apple se ha propuesto revolucionar la industria editorial a través de su iniciativa Texture, un servicio de acceso ilimitado a cientos de revistas y publicaciones periódicas en formato online. A cambio de una tarifa mensual por usuario inferior a los 10 dólares, el gigante de California ya ofrece a sus suscriptores acceso libre e ilimitado para todas las cabeceras que decidan agregarse y distribuirse por este sistema.

El modelo de comercialización de Texture es similar al que desarrolla Netflix o Spotify en sus correspondientes sectores. La única diferencia consistirá en que las editoriales pondrán en valor sus cabeceras igual que ya lo hacen las productoras cinematográficas o discográficas con sus respectivos títulos o músicos.

Según informa la agencia Bloomberg, Apple prevé impulsar este negocio a partir de la próxima primavera con el empeño de incrementar sus ingresos al margen de la venta de los dispositivos. Por el momento, la aplicación solo está disponible en los Estados Unidos para, el próximo año, extnderse en decenas de países, España entre ellos.

Las opiniones del sector editorial sobre la ocurrencia de Apple son contrapuestas. Algunos consideran que la propuesta podría revitalizar el futuro de los proveedores de contenidos -como ya sucede con los músicos o el negocio del cine con Spotify y Netflix-, mientras que otros observadores recelan de las intenciones del gigante de Cupertino.

Texture retribuirá a los dueños de las revistas y periódicos en su escaparate en función del tiempo de lectura

La cuestión estratégica no es nueva en el negocio de Internet: Habrá algunos que prefieren ser cabeza de ratón, mientras otros eligen formar parte de la cola del león.

Al contrario de lo que ocurre en otros kioscos digitales ya en el mercado, Texture retribuirá a los dueños de las revistas y periódicos expuestos en su escaparate en función del tiempo de lectura que generen entre los usuarios, sin tener en cuenta el número de descargas, como sucedía hasta la fecha. Con ese sistema, los abonados disponen de barra libre para hojear a su gusto las publicaciones, mientras que las editoriales tendrían acceso a lectores de todo el mundo. Este modelo de muro de pago por contenidos gana especial fuerza en un entorno global de caída de las ventas en kiosco y frenazo de las inversiones publicitarias.

Probará las suscripciones

"Tenemos un compromiso con el periodismo de calidad procedente de fuentes fiables y queremos que estas revistas sigan publicando historias interesantes y bien diseñadas para los lectores", explicó Eddy Cue, vicepresidente sénior de Software y Servicios de Internet de Apple, cuando el pasado marzo adquirió Texture, sociedad entonces participada por Condé Nast, Hearst, Meredith, Rogers Media y el fondo de capital riesgo KKR.

La agencia Bloomberg también apunta que "Apple está tratando de atraer a periódicos como The Wall Street Journal y The New York Times para que se unan a Texture". Asimismo, el relanzamiento de la app "probará si el modelo de suscripción todo lo que puedas comer popularizado por Netflix y Spotify puede funcionar para las noticias", con ejemplos como los protagonizados por startups como Magzter y Zinio, que ya venden acceso ilimitado a revistas por 9.99 dólares al mes.

Por otra parte, y según informa Reuters, Apple invertirá 1.000 millones de dólares (880 millones de euros) en la construcción de una segunda planta en Texas que albergará a 15.000 trabajadores, en un momento en que muchas empresas estadounidenses buscan crear más empleos en el país. El fabricante prometió el pasado enero invertir más de 26.500 millones de euros en Estados Unidos, aprovechando un beneficio impositivo derivado de las reformas fiscales del presidente Donald Trump.