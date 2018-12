Qualcomm vence a Apple en China y le impide vender 7 modelos de iPhone en el país

El fabricante de chips Qualcomm ha comunicado que un tribunal china le ha dado la razón en un caso de patentes frente a Apple en el país, por lo que se ha emitido una orden preliminar que prohíbe la importación y venta de varios modelos de iPhone en China.

Esta decisión judicial bloquea de este modo la posibilidad de comprar los iPhone 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus y X, aunque no afecta a los teléfono lanzados este año, el iPhone XR, XS y XS Max.

La noticia ha hecho que las acciones de Apple hayan caído más de un 2% en la apertura del mercado, mientras que las participaciones de Qualcomm reaccionaron con subidas cercanas al 4% en los primeros momentos de la jornada.

La decisión provino del Tribunal Popular Intermedio de Fuzhou en China, el mismo tribunal que este año prohibió la importación de algunos de los chips del fabricante de chips Micron Technology en China.

Qualcomm, que presentó inicialmente el caso en China a finales de 2017, ha recibido el visto bueno del tribunal, ya que sostiene que Apple ha violado dos de las patentes de software de Qualcomm para cambiar el tamaño de las fotografías y administrar las aplicaciones de la pantalla táctil.

"Apple continúa beneficiándose de nuestra propiedad intelectual al tiempo que se niega a compensarnos", dijo Don Rosenberg, asesor general de Qualcomm, en un comunicado.

Eso sí, como las patentes afectan directamente el software, Apple puede realizar cambios en su sistema operativo para evitar así la vulneración de las patentes, con lo que si llegan las modificaciones podrán continuar vendiendo los teléfonos en el país sin necesidad de llegar a un acuerdo con Qualcomm.

Las patentes incluidas en la demanda son distintas de las las que ambas compañías disputan en otros casos en su amplia disputa legal. De hecho, Qualcomm también solicitó a los reguladores de los EEUU que prohíban la importación de varios modelos de iPhone por cuestiones de patentes, pero hasta ahora los funcionarios de los EEUU se han negado a hacerlo.