thePower avanza en Zaragoza: abre un centro de FP y proyecta su universidad privada para formar a más de 5.000 profesionales TIC

Aragón necesita profesionales con formación especializada en tecnología. Los proyectos de centros de datos de los principales operadores como Amazon Web Services o Microsoft, así como de otras empresas del sector tecnológico e, incluso, de otros campos como la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL, pero con necesidad de estos perfiles, permiten estimar un cálculo de alrededor de 75.000 empleos en el sector de las TIC.

Es una demanda de formación ante la que thePower, impulsor de ThePowerMBA, ha puesto sus ojos en Zaragoza para fijar la sede de The Power University, una universidad privada, cuyo modelo de formación se basa en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y que cuenta con alianzas de empresas como IBM o KPMG, así como otras académicas entre las que destacan la Lehigh University (Estados Unidos), a través de Iacocca Institute, la University of Surrey (Reino Unido) o la Atlantic Basin Initiative.

Esta universidad va a instalar su campus en Expo Zaragoza Empresarial, en los edificios que albergaron la Exposición Internacional de Zaragoza 2008, en concreto, en el llamado "Cacahuete 4". En este enclave, va a disponer de más de 10.000 metros cuadrados en los que se implementará tecnología de última generación. Además, su diseño contempla el impulso a la colaboración entre empresas, centros de innovación y startups.

En estas instalaciones, se prevé formar a entre 4.000 y 5.000 estudiantes en programas de grado y máster en el quinto año de actividad -se prevé arrancar en 2028-, aunque el objetivo es poder seguir creciendo de forma progresiva más allá de este horizonte temporal de cinco años.

La formación se impartirá en diferentes áreas de la tecnología como la ciberseguridad, inteligencia artificial, cloud computing, ciencia de datos y derecho tecnológico. Igualmente, se quiere impartir programas vinculados con las energías renovables; la ingeniería, como la informática; ciencia y empresa con titulaciones de ADE Tech & Data, entre otras, y másteres en Gestión de Centros de Datos o el MBA Tech. En cuanto a doctorados, la propuesta inicial contempla la inteligencia artificial, robótica o computación avanzada, entre otras áreas.

Toda la formación será de FP, grados, másteres y doctorados, aparte de certificaciones técnicas, tendrá carácter práctico y con orientación al empleo para unir oferta y demanda en el mercado de trabajo. Además, se impartirá siguiendo metodologías activas como el aprendizaje por proyectos, gamificación, trabajo colaborativo, movilidad internacional y conexión con las empresas. Los programas se podrán cursar en modalidad presencial, híbrida u online, según explican desde The Power.

Formación Profesional

Pero, de momento, mientras se pone en marcha esta universidad privada, The Power va a abrir un centro de Formación Profesional oficial en Zaragoza en este recinto de la Expo de Zaragoza centrado en titulaciones de grado medio y superior en áreas como el desarrollo de aplicaciones, administración de sistemas, ciberseguridad, logística y energías renovables.

En este caso, la formación también será práctica y en colaboración con las empresas locales, además de contar con acreditación oficial. La apertura de este centro está prevista para el curso 2025-2026 y será una vía de acceso directa a los grados universitarios de la futura universidad.

En la formación también se establecerán sinergias con la actividad del grupo thePower en el ámbito de la FP mediante escuelas como Prometeo FP, Sanipro FP y Edentia FP. Actualmente, el grupo The Power ya opera múltiples centros oficiales presenciales repartidos por toda España, con miles de alumnos matriculados en titulaciones técnicas acreditadas en áreas como desarrollo de aplicaciones, sistemas informáticos, logística, sanidad o gestión administrativa.