Ya es oficial: la Unión Europea prohíbe llevar este objeto en el equipaje facturado

Las prohibiciones que limitan el equipaje de un vuelo son claras y precisas. Los artículos que no pueden subirse a un avión están definidos por los peligros y daños que puedan ocasionar a la nave, pasajeros y tripulación o que puedan poner en riesgo el correcto desarrollo del viaje. Hay algunos que, por razones obvias no pueden acompañarnos en el trayecto como las armas, los explosivos o los objetos inflamables. Ahora, la Unión Europea ha ido un paso más allá y ha incluido en este listado un producto que no podrá viajar en el equipaje facturado, las baterías portátiles.

Hay que matizar que hay productos que sí pueden subir al avión, pero deben hacerlo en el equipaje de mano o facturado dependiendo de sus características. Por ejemplo, todos aquellos botes con líquidos superiores a 100 mililitros, deben guardarse dentro de la maleta que facturaremos e irá en la bodega del avión. En cambio, hay otros que, por los riesgos que puede conllevar no tener acceso a estos en caso de incidente.

La normativa de la Unión Europea

Como explica la European Union Aviation Safety Agency (EASA), "los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana pueden suponer un riesgo para la seguridad cuando se transportan en avión. Por eso, hay ciertos artículos que solo pueden llevarse en el equipaje de mano, solo pueden utilizarse a bordo de un avión en determinadas condiciones o , incluso, estén completamente prohibidos."

En esta ocasión, la Unión Europea ha recordado la prohibición de guardar una batería portátil o 'power bank' en la maleta facturada. "Las baterías de repuesto y los cargadores portátiles deben transportarse siempre en el equipaje de mano y nunca en el equipaje facturado. Deben estar protegidos de forma individual para evitar cortocircuitos y solo está permitido llevar un máximo de dos por persona en total. No deben recargarse a bordo del avión."

Este artículo puede llegar a suponer un riesgo real y es fundamental comprobar su correcto estado y funcionamiento antes de embarcar al avión. "Tanto en el equipaje de mano como en el facturado, la batería no debe superar una determinada cantidad de vatios-hora (Wh) y solo debe comprarse a vendedores originales y nunca a fuentes poco fiables. Esto garantiza que la batería ha sido debidamente probada", explica la EASA.

"Estas baterías pueden incendiarse si sufren daños, cortocircuitos o un sobrecalentamiento. Por eso debe llevar sus dispositivos electrónicos portátiles (cámaras, ordenadores portátiles y teléfonos) en el equipaje de mano (a bordo) y no en el equipaje facturado", afirma rotundamente la agencia europea. Respetar las prohibiciones y el reglamento de la Unión Europea es imperativo para evitar los daños y peligros que puede ocasionar no hacerlo.