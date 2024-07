Ibai Llanos o Tamara Falcó: el Gobierno vigilará a más de 30 influencers, que ganan más de 300.000 euros, para que cumplan con la Ley Audiovisual

El Gobierno obligó a los influencers que ingresan más de 300.000 euros al año, tienen un millón de seguidores en una red o más de dos millones en varias y publican 24 o más contenidos al año a darse de alta en el Registro Estatal de Prestadores Audiovisuales como Usuarios de Especial Relevancia para cumplir en materia de publicidad y contenidos con las mimas reglas que cualquier otro operador audiovisual.

Estos youtubers, instagramers o vloggers tenían hasta el 2 de julio para inscribirse en el Registro y según la sede electrónica del mismo ya son 36 los influencers que se han inscrito para cumplir con las normas en materia de publicidad y contenidos que exige la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022. Entre los influencers que se han registrado (listado completo más abajo) se encuentran Ibai Llanos, El Rubius, El Xokas, Jordi Wild, Laura Escanes, Lola Lolita, Tamara Falcó, Nuria Roca, Paula Echevarría, Verdeliss o Dulceida.

La Ley obliga a estos influencers a identificar de forma expresa la publicidad y a etiquetar el contenido por edades. El incumplimiento de la Ley les podría acarrear multas de entre 10.000 euros y los 1,5 millones. Además, los contenidos comerciales no podrán tener un nivel sonoro más alto que el resto del contenido para captar la atención.

Asimismo, tendrán prohibido publicitar productos nocivos como tabaco, cigarrillos electrónicos o cualquiera otros a base de hierbas, así como medicamentos o productos sanitarios que no respeten la normativa reguladora de la publicidad. Queda prohibida la promoción de bebidas alcohólicas si se dirigen específicamente a menores y se limita el horario de 1:00 horas a 5:00 horas de la madrugada para promocionar apuestas o juegos de azar.

En materia de contenidos, las publicaciones no podrán incitar a la violencia, el odio, la discriminación de cualquier tipo, ni a la comisión de ningún delito. Con el objetivo de proteger a los menores, se deberá informar a través de un símbolo o una advertencia acústica de los tipos de contenido que se van a publicar (violencia, sexo, etc.) y, aquellos que no emitan en directo, deberán proporcionar un sistema de control parental o codificación digital para evitar que los menores accedan al contenido.

Los 36 influencers inscritos:

Adrián Contreras

Aída Domenech (Dulceida)

Alejandro Fernández (Alexelcapo)

Ángela Marmol

Anna Recetas

Cristina López (cristinini)

Daniel Alonso (Yosoyplex)

Estefanía Unzu (Verdeliss)

Gilcon Real SL (Nachter)

Ibai Llanos

Iker Unzu

Illopass SL (IlloJuan)

Javier Santaolalla

Jesús Segovia (Xuso Jones)

Jijantes

Joaquín Domínguez (El Xokas)

Jorge Carrillo (Jordi Wild)

Kings Competition SL (Kings League)

Laura Escanes

Lola Moreno (Lola Lolita)

María Cecilia de Bruno (Ceci Dover)

Marta Díaz (Martaa_diiaz)

Nil Ojeda

Nuria Roca

Paula Echevarría

Pol Niño (Menos Trece)

Robert Martos (Robert PG)

Romuald Fons

Rubén Doblas (El Rubius)

Sergio Peinado

Sofía Moreno (Sofia Surfers)

Tamara Gorro

Tamara Falcó

Team Herectics SL

Verónica Díaz (modajustcoco)

Xbuyer & Minibuyer SL - Xbuyer (Javi) Minibuyes (Eric)