Movistar Plus+ baja su precio un 30%: todos los detalles de la nueva tarifa

El panorama del streaming está más competido que nunca y cada vez las plataformas buscan nuevas fórmulas para atraer nuevos usuarios. La última de Movistar Plus+ es bastante directa: rebajar sus precios un 30%.

A partir de ahora el coste mensual de la plataforma que permite acceso a más de 80 canales, los originales de Movistar y varios eventos deportivos rebaja su coste de 14 euros mensuales a 9,99. El plan aplica tanto a los miembros actuales como a los nuevos.

Movistar Plus+ busca nuevos clientes

Hasta hace no mucho tiempo, Movistar Plus+ era un servicio exclusivo para los clientes de Telefónica y sus marcas asociadas.

Sin embargo, con el aumento de la competencia y la demanda por parte de los consumidores de tener mayor flexibilidad, la plataforma decidió abrirse a clientes de cualquier operador. Por el camino, apareció Movistar Plus Lite, que después pasó a reconvertirse en la actual Movistar Plus+.

La nueva tarifa de 9,99 euros al mes incluye más de 80 canales y un amplio catálogo de contenido bajo demanda. Los usuarios pueden disfrutar de dos reproducciones simultáneas en cualquier dispositivo, además de funcionalidades como la grabación y descarga de contenidos, la creación de perfiles y el control del directo.

El asterisco del nuevo precio

Sin embargo, los contenidos en calidad 4K/UHD estarán disponibles solo para aquellos que decidan mantener la suscripción de 14 euros al mes.

¿Qué implica este cambio para los actuales suscriptores? Los actuales suscriptores de Movistar Plus+ que pagaban 14 euros al mes tienen la opción de cambiarse al nuevo plan de 9,99 euros desde su perfil de cliente. Además, los clientes de Movistar y O2 tienen un precio especial de 12 euros al mes.

La decisión de Movistar Plus+ de reducir su tarifa es un claro indicador de la feroz competencia en el mercado del streaming. Plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Disney+ han establecido un estándar alto, no solo en términos de contenido, sino también en precios y flexibilidad. Movistar Plus+, al bajar su precio, busca atraer a aquellos consumidores que buscan calidad sin comprometer su presupuesto.