Movistar Plus+ arranca el 1 de agosto por 14 euros, tres euros menos para los abonados de Telefónica

Telefónica estrenará su aplicación Movistar Plus+ el próximo 1 de agosto con una tarifa de 14 euros para el público en general -incluidos clientes de cualquier operador-, con una rebaja de tres euros para los actuales suscriptores de la televisión de pago convencional de Movistar. Entre los elementos diferenciales de la propuesta sobresale la incorporación de contenidos deportivos, cinematográficos y producción propia.

De hecho, el servicio incluirá un partido de LaLiga y otro de Champions por jornada, con la presencia esporádica del Real Madrid y el Barcelona. Además, la app ofrecerá un estreno de cine diario, las series originales de Movistar, junto con documentales y entretenimiento. De esa forma, los usuarios también podrán estar al tanto de ciertas competiciones deportivas como la NBA, la liga Endesa de la ACB, el tenis, la NFL con la Superbowl, el torneo Seis Naciones, la Bundesliga alemana, la Serie A italiana, LaLiga Hypermotion (Segunda División), la Supercopa de España y Wimbledon y los Masters 1000... pero siempre sin 'canibalizar' los contenidos premium del operador.

La aplicación podrá ser compartida con dos streams de vídeo simultáneos y la oferta de Movistar Lite seguirá activa entre los actuales usuarios, con un precio de 8 euros. En las próximas semanas, Telefónica negociará con los fabricantes de televisores la incorporación del acceso directo en la oferta de aplicaciones, donde el reclamo de Movistar Plus+ rivalizará directamente con los gigantes del medio, como Netflix, Amazon, Disney+ o HBO, todas ellas igualmente operadores 'over the top' (OTT).

La operadora refuerza su oferta audiovisual con una propuesta de valor con los canales Vamos, Ellas Vamos, La Resistencia 24 horas, las autonómicas y todas las cadenas presentes en la Televisión Digital Terrestre (TDT), así como un canal pop-up diferente cada mes.

Los clientes que contraten Movistar Plus+ contarán con las funcionalidades de la televisión de Movistar, lo que incluye la posibilidad de rebobinar -incluso en una emisión en directo-, así como adaptar la visualización de los contenidos a los horarios; la disponibilidad también en el móvil, en cualquier televisor o dispositivo; o el poder recuperar a la carta los contenidos emitidos en cualquier canal en los últimos siete días.