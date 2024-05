Alemania, cada vez más cerca de vetar el 5G de las chinas Huawei y ZTE: su plan de desmantelamiento

Alemania está cada vez más cerca de vetar a China de su infraestructura 5G. Tres de los cuatro ministerios que han de decidir sobre el asunto están en contra de usar componentes de dicha procedencia para la red de telecomunicaciones de quinta generación, según una exclusiva de Bloomberg.

La iniciativa de vetar a Pekín de este mercado parte del Ministerio del Interior y Exteriores y Economía la respaldan, detalla la agencia. Sin embargo, el Ministerio Digital no ha secundado la propuesta dado que la industria de las telecomunicaciones se opone, la razón que alegan para explicar su posición en contra. Pero los otros tres ministerios creen que, por motivos de seguridad, han de expulsar a compañías como Huawei o ZTE de sus redes.

Alemania lleva más de un año revisando su política de componentes críticos en la red 5G, mientras que Estados Unidos y Europa están cada vez más centradas en los riesgos que plantea recurrir a firmas chinas. De hecho, en su guerra comercial con Pekín, Washington acaba de imponer nuevos aranceles al país y ha revertido las licencias para vender chips a Huawei.

La medida que está intentando cerrar Alemania contempla dos actuaciones, principalmente. Primero, las 'teleco' tendrían que quitar de su red central los equipos chinos que ya hayan instalado, los de Huawei y ZTE, antes del primer día de enero de 2026. Después, tendrían que reducir su dependencia de los componentes 'made in China' del resto de la red.

Las dificultades para sacar adelante esta normativa, definitivamente, son un reflejo de las tensiones que hay dentro de la coalición que ahora gobierna en la locomotora europea, con Olaf Scholz a la cabeza. Su partido tiene el Ministerio del Interior, mientras que 'los verdes' tienen Economía y Asuntos Exteriores y el partido Free Democratic Party ostenta la cartera Digital. No es la primera vez que esto supone desacuerdos y que obstaculiza otras negociaciones.

Por la parte de la industria, Deutsche Telekom, la mayor operadora del país, ha dicho en varias ocasiones que un veto a China con fecha en 2026 no es realista y que no daría tiempo a llevar los cambios a cabo.

"Para el partido [de Scholz] está totalmente claro: no hay hueco para los componentes chinos en la infraestructura crítica", decía en un evento del partido el ministro de Exteriores, Nils Schmid. No entiende que el Ministerio Digital no apoye la medida, ya que otros miembros de dicho partido sí están a favor. "Para mí es lo más desconcertante del bloqueo a la medida", apuntaba.

Después del veto estadounidense a Huawei, Reino Unido prohibió a este fabricante de sus redes móviles en 2020 y limitó la presencia de componentes de la marca en sus redes fijas. Pese a que Alemania ha permitido contratar firmas chinas en el despliegue del 5G, el país ahora tiene una postura más restrictiva y quiere reducir su dependencia de Pekín