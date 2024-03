El sencillo truco en iPhone para saber si el número que nos llama nos quiere estafar

Las llamadas que se convierten en estafas o que directamente son de SPAM se han convertido en un peligro constante y al que los usuarios pueden hacer muy poco. Si bien es cierto que para que este tipo de engaño funcione, el usuario tiene que dar sus datos personales, lo complicado está en detectar que no se trata de una empresa legítima o persona conocida.

Darse cuenta de que la persona que está al otro del teléfono nos está intentando timar de alguna manera no es sencillo, en primer lugar porque la mayoría de sus estrategias consisten en darte rebajas u ofertas muy buenas, no te tratan de vender algo, por lo que la mayoría de usuarios bajan la guardia y no es hasta el final del todo cuando te piden tu número de cuenta u otra información bancaria.

A su vez, estas estafas están muy bien diseñadas, y sorprende la cantidad de información que saben sobre nosotros, desde nombres y apellidos, correo electrónico o incluso las empresas con las que tenemos servicios contratados para poder hacerse pasar por ellas.

Y si bien los teléfonos impulsados por Android son capaces de detectar en la mayoría de casos cuando una llamada es potencialmente spam y te informa de ello para que no la cojas y bloquees el número, sorprendentemente desde Apple todavía no han desarrollado esta capacidad de manera nativa.

Cómo identificar llamadas SPAM en iPhone

Antes de explicar cómo hacerlo, hay que aclarar que este truquillo no es definitivo ni efectivo, sino que es una forma de analizar un poco más quién nos llama para hacernos una idea de quién está detrás. Para poder hacerlo es necesario que tengas WhatsApp también, porque lo que tienes que hacer es guardar el número que te acaba de llamar en la app de Meta.

Para ello tienes que ir a Nuevo Contacto y registrar el número ahí. Lo siguiente será abrir el chat en WhatsApp con este nuevo contacto, y entrar en su perfil, aquí nos tendrá que salir el nombre de usuario de WhatsApp, en el caso de que se trate de un nombre sospechoso, extraño, desconocido o incluso el nombre de una empresa distinto al que dice pertenecer, debemos desconfiar siempre y colgar.

Lo recomendable es que después hagas una investigación sobre el número en internet, aquí los números de SPAM y estafas suelen aparecer porque otros usuarios han denunciado. Aunque lo cierto es que si de verdad te preocupan este tipo de llamadas (que deberían) lo mejor es instalar un app específica para ello, en iPhone algunas destacadas pueden ser Truecaller o True Caller ID & Spam Blocker.