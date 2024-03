Todo lo que sabemos sobre la próxima versión del "iPhone barato": características, fecha de salida y más

Si a todos nos dieran la oportunidad de recibir un nuevo smartphone de manera totalmente gratuita, muy posiblemente todos los usuarios elegirían el último modelo del iPhone. Estos teléfonos son todo un éxito desde que se lanzó la primera generación en 2007, y desde entonces no han dejado de pisar el pedal, solo hay que ver que siete de los diez móviles más vendidos en el mundo en 2023 eran de Apple.

Y si tenemos en cuenta que de media estos teléfonos valen 1.000 euros, los esfuerzos que hacen millones de usuarios para comprarse uno de estos teléfonos llaman la atención. Aun así, son muchos que debido a su alto precio se han resignado a comprarse un smartphone de otra marca que sea mucho más asequible.

Esto es algo que Apple también ha observado y con el objetivo de llegar a más usuarios, en 2016 la compañía lanzó un modelo de gama media llamado iPhone SE, comúnmente denominado como el "iPhone barato".

Estos smartphones nacieron con la intención de ser una alternativa más económica de los iPhone, y en verdad lo son, pero eso no quita que sigan siendo caros comparados con otras marcas. Actualmente, Apple vende la segunda generación del iPhone SE, a partir de 529 euros, y ofrece prácticamente las mismas prestaciones que un iPhone 14, pero es más pequeño, tiene peor cámara (aunque sigue siendo bastante buena) y no está actualizado con todas las prestaciones más nuevas.

Si bien esta segunda generación salió en 2020, los expertos y analistas apuntan a que Apple está finalizando la tercera generación de este "iPhone barato" y muchos coinciden en que llegará a principios del 2025.

Características del próximo iPhone SE

Gracias a filtraciones y comentarios de personas cercanas al asunto, poco a poco nos podemos empezar a hacer una idea de cómo y qué ofrecerá este nuevo iPhone. Para empezar, sabemos que va a ser más grande con el objetivo de adaptarse a las tendencias de hoy en día, donde cada vez consumimos más contenidos directamente desde nuestro smartphone.

Para ello se cree que tendrá un diseño muy similar al iPhone 14 con una pantalla OLED de 6,1" que tendrá una tasa de refresco de 60 Hz. Otra de las novedades más destacadas será que por primera vez la versión SE tenga reconocimiento facial para desbloquear la pantalla o para confirmar permisos, ya que hasta ahora tan solo disponía de huella.

Pero sin duda, uno de los aspectos que nos deberían hacer plantearnos la compra de este teléfono es porque según apuntan podría usar un chip procesador A17 o incluso A18, el primero es con el que está equipado el iPhone 15 Pro, y el 18 ni siquiera ha salido, lo que le da un salto de calidad al iPhone SE muy importante.

Y ya no solo es esto, sino que se comenta que este iPhone tendrá una mejor cámara (48 MP frente a los 12 MP que tiene ahora), una mejor batería (3.279 mAh frente a los 2.018 mAh del actual) y no nos olvidemos de que usará un cargador tipo C.

Los iPhone SE siempre han sido una opción muy interesante si no estabas dispuesto a pagar el precio de los iPhone más nuevos y de alta gama, pero quieres tener el ecosistema de Apple. Pero ahora, si todo lo que se está diciendo realmente se cumple con la nueva generación del iPhone SE, el resto de fabricantes van a tener complicado diseñar un rival digno para este teléfono.