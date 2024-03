¿Cómo grabar vídeos espaciales con el iPhone 15 Pro?

Los usuarios que estén dispuestos a adquirir las Vision Pro en cuanto se pongan a la venta en España ya pueden llenar su galería de vídeos espaciales para su disfrute en cuanto tengan a tiro los nuevos visores de realidad mixta de Apple. El efecto "guau" de la computación espacial estará asegurado desde el primer día. El sistema es fácil, aunque resultan indispensables tres condiciones: disponer de un iPhone 15 Pro o su hermano mayor, el iPhone 15 Pro Max; tener actualizado el software iOS 17.2… y disponer de las gafas de la manzana, cuyo precio en Estados Unidos alcanza los 3.500 dólares, por lo que su importe será aproximado en euros, en el entorno de los 3.200 euros.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing Mundial de Apple, desveló la magia de estos vídeos en la presentación de los iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max, al describir la potencia y calidad de los sistemas de cámaras móviles más potentes del mercado. "Y ahora desafiamos los límites de lo posible al permitir a los usuarios grabar sus mejores momentos en vídeos espaciales tal y como sucedieron", indicó el año pasado.

Vaya por delante que la visualización de este tipo de video resulta idéntica a cualquier otra grabación en 2D en cualquier sistema de reproducción que no sea las Apple Vision Pro. Es decir, a simple vista será un vídeo normal a través del móvil. De hecho, las piezas utilizan un rango dinámico estándar, de 1080p y 30 fotogramas por segundo y el sistema de compresión en formato HEVC, en un archivo de tamaño compacto. Sin embargo, el prodigio despliega toda su magnitud cuando se aprovechan las prestaciones de los visores de la compañía de la manzana. Eso sí, conviene cuidar un detalle básico: realizar las grabaciones en formato horizontal para poner en funcionamiento de forma simultánea la cámara principal y el ultra gran angular. Las dos lentes vienen a simular la visión humana, con imágenes diferentes percibidas con cada ojo para luego confluir en el mismo archivo.

Ahora bien, para poder grabar los vídeos espaciales y así inmortalizar los recuerdos en formato de Apple Vision Pro desde el primer día se requieren tres pequeñas sencillas maniobras en la configuración de la cámara. El primer movimiento consiste en buscar el acceso de ajustes (settings) para, desde allí, pulsar la pequeña flecha que aparece a la derecha del icono de la cámara.

El segundo paso requiere pulsar "Formatos" en el menú y desplegarlo. Acto seguido se verá en pantalla el modo de captura, ya sea de alta eficiencia o el más compatible. junto con el modo de foto (ya sea de 12 o 24 mpx), el control de la resolución y ProRaw (este último para conservar la máxima información de la foto para así disponer de mayores posibilidades y flexibilidad de edición profesional). No hace falta alterar ninguna de las referidas configuraciones porque lo realmente importante consiste en habilitar la opción de "captura de video para Apple Vision Pro". Con esta pestaña encendida, un minuto de vídeo ocupa aproximadamente 130 MB de memoria, es decir, imposible de compartir por correo electrónico.

Los usuarios que ya tengan este último acceso habilitado no podrán redescubrir en 3D sus vídeos familiares antiguos cuando los visualicen a través de las Vision Pro ya que, seguramente, en el momento de grabar el video, no pulsaron en su momento el icono en forma de visor que aparece en el menú del video, justo abajo a la izquierda de la pantalla. Por lo tanto, quien quiera sorprender con estas películas 'Made in Vision Pro' ya pueden hacer acopio de grabaciones siguiendo los anteriores pasos. Es decir, en resumen, con la pestaña habilitada de Apple Vision Pro en el menú de la cámara de los iPhone 15 Pro o Pro Max y con la opción de grabación específica para el nuevo visor, siempre en formato horizontal, sin mover la cámara y con suficiente iluminación.

Lo primero, buscar el icono de Ajustes.